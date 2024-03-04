Несложные локоны: топ способов завить волосы без нагревания

Локоны преображают облик женщины, делая её особенно привлекательной и милой. Но частое использование плоек, утюжков и прочих инструментов для завивки прядей негативно сказывается на состоянии волос. Измученные теплом, они теряют блеск, становятся слабыми и ломкими. Что делать? Создавать кудряшки без нагревания. Это просто:

Леггинсы

Да-да, завить волосы можно с помощью леггинсов — этот способ сейчас набирает популярность у блогеров. Возьмите любые леггинсы и положите на голову так, чтобы задняя часть располагалась на затылке, а левая и правая части свисали по бокам головы. Разделите свои волосы на две части и каждую оберните вокруг штанин, накручивая, как на плойку. Всё это звучит забавно, но даёт реальный и очень эстетичный результат. Закрепите леггинсы заколкой и оставьте на голове на два часа, затем снимите. Вы получите лёгкие кудри, которые могут быть вариантом и повседневной, и праздничной причёски.

Косы

Плетение кос на ночь — популярный способ завивки волос, к которому обращались ещё наши мамы и бабушки. После мытья дайте волосам высохнуть естественным способом, затем заплетите несколько косичек (обладательницам густой шевелюры хватит 6-7) и с такой причёской лягте спать. Утром, расплетая волосы, вы увидите в зеркале объёмные упругие кудряшки.

Повязка на волосы

Повязку можно заменить и узким шарфом. Разделив волосы на две части, расположите ткань на голове так, чтобы её длинные концы свисали по бокам головы. Накрутите каждую часть волос на полоску ткани, сворачивая в виде жгута. Закрепите заколками и оставьте на два часа. Разобрав эту причёску, вы увидите лёгкую волнообразность на волосах.

Полотенце