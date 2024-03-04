Какой люкс популярен на 8 Марта у россиян?
Самой востребованной категорией товаров люксовых брендов в качестве подарка на 8 Марта стали очки, сумочки, ремни и кошельки. По-прежнему пользуется спросом и обувь. Средний чек одной покупки — 200-300 евро. Традиционный февральский рост объема заказов на премиальных западных маркетплейсах составил 300% к январю и 150% год к году. Говорит директор по маркетингу шопинг-сервиса Buymi Мила Грошева:
Мила Грошева директор по маркетингу шопинг-сервиса Buymi «По-прежнему лидирует Yves Saint Laurent, затем идет Alaia, Balenciaga, Gucci, Loewe, Nike пользуется большим спросом, потому что кроссовки нужны всем. Также пользовался большой популярностью бренд Moon Boot, это огромные ботинки, были популярны, если кто-то ехал отдыхать на горнолыжные курорты, но сейчас в связи с тем, что зимы у нас очень снежные, они ворвались в городскую среду. Много модниц их любят, потому что они теплые, модные и не скользят. Интересный тренд появился, рекламная кампания Канье Уэста Yeezy 500 Super Moon Yellow на «Супербоуле» сделала свое дело, он запустил сейчас свой бренд Yeezy второй раз, и по предзаказу очень много желающих приобрести товары там, потому что от первоначальной цены они ушли, каждая вещь стоила 200 долларов, сейчас они ее снизили в десять раз, и за 20 долларов можно приобрести футболку, штаны, кроссовки, носки знаменитые, которые везде завирусились. Ежегодный всплеск активности в преддверие праздников подтверждает, что западные маркетплейсы в два раза дешевле по сравнению с обычной розницей, притом можно купить товары, которых вообще нет в России».
Традиционный ежегодный всплеск активности в преддверии Дня святого Валентина, 23 Февраля и 8 Марта подтверждает, что премиальные западные маркетплейсы по-прежнему остаются возможностью для выгодного шопинга.
Однако спрос на лакшери-товары растет не только из-за праздников, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов:
«Наивысшую динамику показывают небольшие категории товаров — аксессуары, сумки, перчатки, шапки, очки, потому что за последний сезон, как мы заметили, арендаторы торговых центров и ретейлеры покупали то, что и так продастся, товары наивысшего спроса — пуховики, теплая одежда, обувь. Мелким категориям товаров они не уделяли большого значения, поэтому люди нуждаются в таких товарах и заказывают их сейчас на онлайн-маркетплейсах или покупают в офлайн-магазинах. В основном берут в магазинах европейские марки, те бренды, которые ушли, но имеет свое значение средний чек. Джинсы Levis, которые раньше были в среднем сегменте, сейчас они относятся к премиальному сегменту. Интересный тренд — возникает важность скидки сейчас. Магазины, которые обеспечивают наилучшую скидку, выигрывают. Стоит отметить, что тренд на привоз западных брендов будет только расти из-за того, что не наблюдается такого явления, как шопинг-туризм, из-за того что добираться до Европы экстремально тяжело, занимает долгое время, люди, даже имея очень большие деньги, не могут ускорить этот процесс, поэтому люди сейчас не хотят ехать за брендами в другую страну, а ищут их в России».
Чаще всего в этом году товары заказывали на платформах Farfetch, Net-A-Porter, Yoxx, Outnet.