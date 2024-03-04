Какой люкс популярен на 8 Марта у россиян?

Мила Грошева директор по маркетингу шопинг-сервиса Buymi «По-прежнему лидирует Yves Saint Laurent, затем идет Alaia, Balenciaga, Gucci, Loewe, Nike пользуется большим спросом, потому что кроссовки нужны всем. Также пользовался большой популярностью бренд Moon Boot, это огромные ботинки, были популярны, если кто-то ехал отдыхать на горнолыжные курорты, но сейчас в связи с тем, что зимы у нас очень снежные, они ворвались в городскую среду. Много модниц их любят, потому что они теплые, модные и не скользят. Интересный тренд появился, рекламная кампания Канье Уэста Yeezy 500 Super Moon Yellow на «Супербоуле» сделала свое дело, он запустил сейчас свой бренд Yeezy второй раз, и по предзаказу очень много желающих приобрести товары там, потому что от первоначальной цены они ушли, каждая вещь стоила 200 долларов, сейчас они ее снизили в десять раз, и за 20 долларов можно приобрести футболку, штаны, кроссовки, носки знаменитые, которые везде завирусились. Ежегодный всплеск активности в преддверие праздников подтверждает, что западные маркетплейсы в два раза дешевле по сравнению с обычной розницей, притом можно купить товары, которых вообще нет в России».