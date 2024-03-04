Блогерша купила сумку с дешевыми украшениями и удивилась ценной находке

Блогерша Милли (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @millieandchloeofficial, купила сумку с дешевыми украшениями и удивилась ценной находке.

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Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 68 тысяч подписчиков.

В размещенном видео инфлюэсерша рассказала, что приобрела данные аксессуары в комиссионном магазине за пять фунтов стерлингов (около 575 рублей). Вернувшись домой, она решила перебрать их и обнаружила потускневший браслет, на котором была эмблема бренда Tiffany & Co суказанием пробы серебра.

«На нем стоит проба 925, но настоящая ли она?» — задалась девушка вопросом.

После этого автор ролика решила отмыть браслет от грязи и пришла к выводу, что изделие является настоящим. Кроме того, она провела тест на определение подлинности металла. Милли положила кусок льда на браслет и заметила, что он начал быстро таять.