Хирург раскрыл стоимость возможных пластических операций Меган Фокс

По мнению врача, во внешности 37-летней знаменитости видно, что она прибегала к вмешательствам.

«То, что Меган сделала пластику носа, вполне общеизвестный факт. Там явная трансформация. Нос Меган теперь точеный», — заявил он.

Кроме того, Вестрайх считает, что звезде «Трансформеров» скорректировали верхнее веко и губу.

«Ее лицо имеет четкие контуры. Вероятно, это результат процедуры по удалению жира из щек. Меган, вероятно, потратила до 60 тысяч долларов (около 5,4 миллиона рублей) на пластическую хирургию», — уточнил собеседник издания.

В феврале хирург Норман Роу назвал детали во внешности Меган Фокс, которые выдают операционные вмешательства. Тогда медик также предположил, что актриса сделала ринопластику, а также обратилась к специалистам за инъекциями ботокса в области бровей.