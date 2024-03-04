Типы старения лица: как определить свой и подобрать грамотный уход

Рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что отражение в зеркале уже не то, что было в 20 лет. Признаки усталости на лице, синяки под глазами, новые морщины… Все это так или иначе может расстраивать, но эти изменения — следы вашей жизни. И все же, несмотря на годы, хочется выглядеть хорошо и ухоженно, а возрастные изменения можно приостановить. Сейчас с таким запросом все чаще обращаются к косметологии и хирургической медицине. А направить на верный путь, который принесет максимальный результат, поможет определение своего типа старения.

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Не всегда легко ответить на вопрос, чем отличается молодое лицо от возрастного. Существует ряд признаков, которые выдают возраст, притом этот набор будет отличаться у каждой женщины.

Всего выделяют пять морфотипов:

деформационный,

мелкоморщинистый,

мускульный,

усталый,

комбинированный.

Мы поговорили с врачом-косметологом Кристиной Пирумовой, имеющей 15-летний опыт работы в косметологии, которая подсказала, как правильно поддерживать молодость при каждом из типов увядания.

Деформационный тип старения

Первый морфотип наиболее характерен для женщин с избыточным весом. Их кожа часто может оставаться гладкой вплоть до преклонного возраста, но это не означает, что возрастные изменения обходят их стороной.

Основными чертами морфотипа являются:

оплывший и одутловатый овал,

отечность тканей,

второй подбородок,

выраженная носогубная складка,

мешки под глазами,

нависшие веки.

По этой причине, несмотря на гладкость кожи, лицо не сияет молодостью.

Эксперт отмечает, что основная проблема этого типа — выраженная подкожно-жировая клетчатка, кожа с расширенными порами, при которой иногда сохраняется и жирность. Доминирующим признаком у таких пациентов будет деформация тканей в нижней трети лица, проявление брылей, глубоких носогубных и губоподбородочных складок, сосуды в области щек и отечность.

Врач рекомендует представительницам этой категории записаться на консультацию к пластическому хирургу. В случае если вы пока не готовы к таким изменениям, она советует процедуры, способствующие компактизации подкожно-жировой клетчатки. Например, SMAS-лифтинг и нитевые технологии. Как правило, филлеры противопоказаны из-за усиления эффекта одутловатости лица.

Мелкоморщинистый тип старения

Особенность этого вида увядания в том, что у человека сохраняется овал лица, но его покрывает сеть мелких морщин. Они начинают серьезно проявляться довольно быстро — уже к 30 годам. Их носительницами являются около 10% женщин. Этот вид распространен среди худых дам с сухой и тонкой кожей, овальным или удлиненным типом лица, тонкими губами и четкими скулами. В молодости обладательница такой внешности может похвастаться идеальной кожей с ровной текстурой. Позже ткани покрывает сеть морщинок, которые появляются на щеках, под глазами и над верхней губой, также формируются кисетные морщины и выраженная носогубная складка.

О представительницах этого типажа обычно говорят, что они «благородно стареют».

Косметолог считает, что женщинам этого типажа необходимо пить больше воды, потому что их кожа сама по себе обезвожена.

Какие процедуры эффективны при мелкоморщинистом типе старения:

«Чаще всего назначаются биоревитализанты для того, чтобы восполнить гидрорезерв кожи, то есть нам нужно ее наполнить, и это препараты с гиалуроновой кислотой. Очень хорошо себя показывает лазерная шлифовка СО2 — несмотря на последующую реабилитацию, дает прекрасный результат. Игольчатый RF-лифтинг также себя зарекомендовал», — поделилась эксперт.

Мускульный тип старения

Его также называют мышечным, чаще встречается у жителей Азии. Его плюсом можно назвать то, что долгое время лицо остается молодым за счет развитой мимики и плотности кожи. Но в один момент люди с этим типом резко увядают: проявляются глубокие морщины, пигментация, опускаются веки и уголки рта, носогубная складка становится более выраженной. У мускульного типа обычно нет мелких морщинок, но присутствуют сильные заломы. При этом овал остается более-менее четким из-за низкого уровня подкожной жировой клетчатки.

«Самая частая жалоба у таких пациентов — это птоз верхнего века и формирование носогубного треугольника. В таких случаях я рекомендую обратиться к пластическим хирургам, потому что это хорошо корректируется блефаропластикой», — отметила врач.

Усталый тип старения

По мнению косметолога, данный вариант является самым благоприятным из всех, потому что в этом случае хорошо работает профилактика. Он характерен для более молодой группы пациентов. Его отличительные особенности — овальное, худое лицо, сниженный тонус кожи, формирующиеся носогубные складки, выраженная носослезная борозда, опущение жировых пакетов нижней трети лица.

Основные рекомендации для представительниц: филлеры, биоревитализация, контурная пластика, ботулинотерапия. Из аппаратной косметологии специалист рекомендует процедуру SMAS-лифтинг.

Комбинированный тип старения

Он является самым часто встречающимся и представляет собой сочетание деформационного и мелкоморщинистого типов в разных пропорциях. Характеризуется одновременно сетью мелких морщинок и опущением мягких тканей. Женщинам, стареющим по этой схеме, свойственны снижение тургора кожи, деформация мягких тканей и морщинистость шеи. Появляются мелкие заломы и сухость кожи на лбу, а вместе с ними мешки под глазами, глубокие носогубные складки и брыли.

В случае с этим типом старения сложно дать какие-то конкретные советы, здесь все зависит от конкретного случая. У каждой пациентки будут свои особенности и разные проблемные места, на которые нужно сделать упор при подборе ухода. Начинать коррекцию нужно с сочетания разных типов процедур для достижения эффективного результата.

Итак, мы рассмотрели несколько типов старения. Несмотря на то что время не стоит на месте, мы все же можем использовать современные методы, чтобы продлить молодость. Индивидуальная консультация у косметолога поможет подобрать определенные процедуры, которые подойдут именно вам, а также косметику для домашнего ухода за лицом.