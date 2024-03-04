Модельеры из Самарской области участвуют в "Московской неделе моды"

На выставке "Россия" (0+) на ВДНХ в начале марта проходят открытые показы в рамках "Московской недели моды" (0+). Коллекции представляют дизайнеры из разных регионов нашей страны.

Завершающим показом второго дня "Московской недели моды" стала презентация самарского бренда одежды ручной работы. У авторов свой подход к технологии производства: во все вязаные изделия добавляется шелковая нить. Модели презентовали на подиуме внесезонные комфортные образы из натуральных материалов. Как прошли дефиле, смотрите в видео.