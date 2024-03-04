«Давно не видела»: образ Шараповой на Неделе моды впечатлил Собчак
Теннисистка приехала в Париж.
Мария Шарапова впервые за долгое время появилась на публике. После завершения профессиональной карьеры и рождения ребенка российская теннисистка обосновалась в Калифорнии. Накануне чемпионка побывала на Неделе моды в Париже.
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Светские фотографы запечатлели Марию на показе Valentino. Она выбрала черное платье и плащ. Образ дополнила сумкой в тон, большими очками и розовыми туфлями на шпильке. Образ теннисистки впечалил Ксению Собчак, которая, как известно, следит за модными трнедами и уделяет особое внимание своему гардеробу.
«Мария Шарапова на показе Valentino на Неделе моды в Париже. Давно не видела в светской хронике», — написала Собчак в своем Telegram-канале.