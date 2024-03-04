Супермодель Жизель Бюндхен вышла на публику в топе без белья

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен заметили 3 марта в Майами. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail. 43-летняя Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци, когда гуляла со своей собакой. Супермодель 90-х была одета в белый топ с декольте, укороченные темно-серые леггинсы, кепку и серые кроссовки. Она дополнила образ цепочкой с кулоном и золотым браслетом. Звезда подиумов отказалась от макияжа и заплела волосы в косичку.

Читатели Daily Mail оценили фигуру знаменитости.

"Жизель выглядит потрясающе и намного счастливее, чем раньше", "Она отлично выглядит и чувствует себя еще лучше без Тома Брэди", "Отличная фигура", "Она в хорошей форме", — писали интернет-пользователи.

В феврале 2009 года Жизель Бюндхен вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди после двух лет отношений. У знаменитостей родились двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.