В сети раскритиковали образ Марии Шараповой

Марию Шарапову многие до сих пор считают величайшей теннисисткой мира, несмотря на то, что спортсменка объявила о завершении своей карьеры еще в 2020 году. С тех пор Шарапова занимается собственным бизнесом, ведет личный блог и редко появляется на публике. Поэтому новость о том, что Мария впервые за долгое время вышла в свет, удивила многих.

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3 марта теннисистка появилась на Неделе моды в Париже и посетила показ бренда Valentino. Шарапова надела черное длинное платье, черное широкое пальто и розовые туфли на каблуках, а образ дополнила солнцезащитными очками и маленькой черной сумочкой. В сети сразу же начались обсуждения ее наряда. Некоторым он понравился, однако многие стали критиковать Марию, считая, что у нее совсем нет вкуса.

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