15 классных консилеров, которые замаскируют темные круги и пигментацию

Когда оттенок кругов под глазами приближается к цвету индиго, на помощь придет консилер. Собрали 15 проверенных продуктов, которые идеально скрывают несовершенства — с ними никто не догадается, что ночами вы закрываете рабочие задачи.

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Консилер Everlasting, Clarins (3500 руб.)

Благодаря легкой текстуре консилер буквально сливается с кожей и естественно маскирует несовершенства. Формула содержит натуральные компоненты — экстракт киноа, эсцины каштана и полисахариды овса. Они следят за увлажнением и сокращают выраженность темных кругов и отеков.

Ухаживающий консилер Bright Future, Darling* (1270 руб.)

Консилер двойного действия, который прячет все недостатки и улучшает качество кожи. Текстура создает покрытие на манер «второй кожи», формула с артишоком и скваланом снабжает клетки питательными веществами и восстанавливает оптимальный уровень увлажнения.

Крем-консилер, NARS (2811 руб.)

Кремовый консилер легко тушуется и наслаивается, создавая покрытие любой плотности. Он прекрасно скрывает следы усталости, пигментацию и покраснения.

Освежающий консилер «Культура сияния», RBG (1499 руб.)

Многозадачный консилер маскирует видимые недостатки и выравнивает кожу, питает и увлажняет. За декоративный эффект отвечают светоотражающие наполнители и минеральные пигменты, которые мгновенно «стирают» тусклость и усталость. Уход — зона ответственности витамина Е, который усиливает защитные функции кожи.

Консилер Semi-Matte, Arive Makeup (629 руб.)

Консилер с естественным финишем при нанесении подстраивается под оттенок кожи. Он визуально выравнивает текстуру, перекрывает покраснения и пигментные пятна. Дополнительное питание коже обеспечивают кокосовое масло и витамин Е. К слову, средство многоформатное: если купить консилер на оттенок светлее, то его можно использовать как хайлайтер.

Консилер Wonder Me, Pupa (1251 руб.)

Консилер с вау-эффектом содержит в составе экстракт водорослей, которые уменьшают отеки и сокращают темные круги. Кроме того, у средства легкая текстура и сияющий финиш, которые помогают быстро освежить взгляд.

Консилер Ultimate Cover, Naj Oleari (1430 руб.)

Консилер сочетает в себе мягкую кремовую текстуру и плотное покрытие. За ровный тон отвечают микросферы с эффектом мягкого тона, которые придают коже здоровое сияние.

Двусторонний консилер, Thim (1807 руб.)

Маскирующий карандаш и жидкий консилер в одном флаконе. Комбинация плотной и легкой текстур скрывает любые проблемные участки и маскирует поры. Кроме того, в составе есть вещества, которые берут на себя контроль сальных желез, чтобы кожа оставалась матовой.

Консилер Imitation, Influence Beauty (609 руб.)

Консилер с невесомой консистенцией подойдет для маскировки темных кругов. Он идеально ведет себя на тонкой коже вокруг глаз, не вызывает сухости и не скатывается, а создает тонкое покрытие с эффектом внутреннего свечения.

Маскирующий карандаш, Dr. Hauschka (2000 руб.)

Консилер в удобном формате с кремовой текстурой, которая буквально тает на коже и скрывает несовершенства. Помимо минеральных пигментов формула содержит питательные компоненты: экстракт календулы и масло ши, которые дополнительно ухаживают за кожей.

Кремовый консилер Skin Cover, CATALINAGEO (2289 руб.)

Функциональный продукт, который (при необходимости) становится консилером, тональной основой или корректором. Покрытие получается натуральным, при этом качественно маскирует недостатки кожи и создает матовый финиш. В формуле также используют растительные масла для увлажнения.

Сатиновый консилер Ligero, Ninelle (569 руб.)

Консилер с антиэйдж-функционалом. Экстракт белого чая в формуле замедляет процесс старения и предотвращает обезвоживание. Текстура флюида комфортно ложится, перекрывает пигментацию и осветляет темные круги под глазами.

Консилер Nude Skin, Stellary (499 руб.)

Пластичная текстура позволяет легко наслаивать консилер, а значит — маскировать самые интенсивные покраснения (или синяки под глазами). При этом средство практически не ощущается на коже и не сушит — в этом заслуга увлажняющих компонентов в формуле.

Палетка консилеров Flawless Face, Lavelle (271 руб.)

Набор кремовых консилеров с вариативной палитрой. Зеленый оттенок создан для маскировки покраснений, бежевый — для выравнивания тона и скульптурирования лица. За счет кремовой текстуры цвета легко смешиваются и комфортно ощущаются на коже.

Консилер Kill Cover Airy Fit, Clio (1175 руб.)