Где отметить 8 Марта: классные места для спа-девичника

Искусство правильного питания (духовного в том числе), парение (в бане, а не в облаках) и псаммотерапия (а это про песок) — где провести праздники с чувством, с толком, с расстановкой и с подругами в придачу.

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Welna Eco Spa Resort

«В бане помылся — заново родился» — смысл этой пословицы максимально раскроется в Welna Eco Spa Resort, расположенном на окраине старинного города Тарусы. Местные пармастера докажут, что раньше вы в бане все делали не так, и раскроют профессиональные тайны. Вас познакомят с ритуалом первого пара, объяснят разницу между бесконтактным и малоконтактным воздействием, а заодно устроят догрев дубовыми вениками (березовые и пихтовые прилагаются). В праздничный уик-энд женщин помимо бьюти-процедур ждут флористические и гончарные мастер-классы, трансформационные игры и расклады Таро, гала-ужин, концерт и винное казино.

«Альпина Вилла»

Если хочется совместить СПА-программу с познавательным отдыхом, то добро пожаловать в отель «Альпина Вилла» в Абрамцево, который предлагает гостям индивидуальные экскурсии. В литературном музее-заповеднике «Абрамцево» расскажут истории из жизни писателя Сергея Аксакова и мецената Саввы Мамонтова, а в усадьбе «Мураново» — про семью Федора Тютчева. В окрестностях также находятся этнопарк «Кочевник» и фабрика по производству глазированных сырков. Кроме того, из Абрамцева рукой подать до древних русских городов — Сергиева Посада и Переславля Залесского. И уже в таком одухотворенном состоянии можно смело отправляться в СПА-центр.

SPA-центр Verba Mayr

За три насыщенных дня в Verba Mayr в Пушкине вы успеете сделать четыре важных шага к улучшению собственного здоровья. Отель работает по системе австрийского доктора медицинских наук Франца Ксавьера Майера. В основе его метода — четыре «о»: очищение, отдых, обучение и осознанность. Гостям предлагается щадящая диета, но без вкусных блюд все равно не обойдется: как вам медальоны из кролика с томатным соусом и овощным рагу? Что касается образовательного процесса, то тут вам постараются привить здоровые привычки, например, пережевывать еду 33 раза. Закреплять эффект будем, конечно же, процедурами: массаж, обертывания, пилинги, аюрведические ритуалы, эмоциональная терапия. Не пропустить очередное мероприятие из своего расписания поможет персональный ассистент.

Grand Wellness

Наличием шести бассейнов сейчас мало кого удивишь, но акватермальная зона камерного отеля Grand Wellness на Новой Риге действительно воодушевляет. Начнем с того, что при очистке воды не используется хлор (кожа скажет спасибо). А дальше вам на выбор: бассейн с морской водой, занятия водными видами спорта на 25-метровой дорожке, расслабление в джакузи, купание под открытым небом. Дети при этом плавают и резвятся отдельно. В термальном комплексе тоже царит разнообразие: русская баня, финская и инфракрасная сауны, турецкий хаммам и соляная пещера. Ну и вишенка на торте — псаммотерапия — песочные ванны с вулканической пылью.

Arthurs Spa Hotel by Mercure