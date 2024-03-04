Стилист назвала самые модные виды верхней одежды весны-2024

"Чтобы не уходить в спортивный стиль, я бы порекомендовала выбирать текстильные бомберы из плотной ткани либо по-олимпийки ярких цветов. Сочетать их стоит с классическими брюками и головными уборами по типу берета. Либо можно выбирать бомберы и олимпийки под винтаж, то есть как будто немного состаренные, с потертостями, несколько выцветшие. И миксовать их с романтичными платьями и туфлями", – посоветовала эксперт.