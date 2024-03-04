История купальника: трансформация от панталон до бикини и сексуальная революция

Как менялась пляжная мода?

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Вы не поверите, но первые купальники были изобретены еще в Древнем Египте и Греции. Они представляли из себя простые туники из льна или шелка. Однако они не предназначались именно для купания в привычном понимании, их носили для защиты от солнечных лучей. Мы решили вспомнить, какую трансформацию претерпел этот предмет гардероба за несколько столетий.

Блузки и панталоны

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В XIX веке появились первые женские купальники в более современном виде: это были широкие панталоны и блузки, покрывающие плечи и декольте.

Революция — слитный купальник

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В начале XX века революцию в мире купальников совершает Аннет Келлерман — австралийская профессиональная пловчиха. Когда в 1907 году она приехала в США в слитном купальном костюме, это повергло общественность в шок. Аннет была одета в облегающий плавательный комбинезон с открытыми руками, длиной чуть выше колен. Пловчиху арестовали за такую выходку, однако ее имя стало очень популярно и позже Аннет удалось создать свой бренд купальных костюмов.

Купальники-бикини

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Этот стиль был придуман в 1946 году парижским дизайнером Луи Реаром и сразу же вызвал скандальную реакцию общества. Бикини представляли собой две небольшие тканевые полоски, прикрывающие лишь самые «интимные» зоны тела, и позволяли женщинам показать свои формы во всей красе. После фурора Луи открыл магазин по продаже бикини и управлял им следующие 40 лет.

Не стоит забывать, что предшествовало такому успеху. По легенде, в 1923 году Коко Шанель вернулась в Париж с отдыха на Французской Ривьере с золотистым оттенком кожи и выпустила коллекцию под названием «Riviera». С тех пор многие отказались от аристократической бледности в пользу загорелой кожи. А здесь уже и возросла популярность бикини.