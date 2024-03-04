Уличный стиль на Неделе моды в Париже

Уличный стиль на Парижской неделе моды в очередной раз удивляет и восхищает своими «луками», которые всегда будут в тренде. Стритстайл отличается элегантностью и демократичностью. Жакеты, мото-куртки и спортивки - стильно, но при этом еще и актуально. Классические черные образы, подходящие для повседневной жизни, а также наряды, которые выделяются за счет ярких акцентов. Это «полотно» для самовыражения на улицах больших городов.