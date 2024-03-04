Эксперт по этикету призвала не дарить на 8 Марта крепкий алкоголь и часы

«Лучше подарить букет на весь отдел, а не кому-то конкретно, потому что на работе кого-то выделять не следует, кроме женщины-руководителя. Конечно же, мы ей дарим букет с приятными хорошими словами. Не забудьте подарить ей открытку, где от руки будут написаны ваши пожелания и, возможно, даже стихотворение — это понравится. Всегда ценилась и ценится ручная работа. Если написано от руки — это более искренне».