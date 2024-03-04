Эксперт по этикету призвала не дарить на 8 Марта крепкий алкоголь и часы
Лучше выбрать подарочные сертификаты, цветы, билеты на концерт, свежие конфеты.
Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Алевтина Рогова.
«Что касается конфет, главное, чтобы они были свежими. Женщины любят конфеты, печенье. Можно также подарить сертификат в парфюмерный магазин. Если это личный подарок, — сертификат в ювелирный магазин, на посещение какого-то мероприятия. Хорошими являются подарки на концерт, на спектакль — лучше дарить два билета. Слабоалкогольные напитки можно подарить: шампанское, вино приятное, но никогда не дарят дамам крепкий алкоголь. Также не принято дарить часы».
В рабочем коллективе при поздравлении не следует выделять никого, кроме женщины-руководителя, отметила Рогова.
«Лучше подарить букет на весь отдел, а не кому-то конкретно, потому что на работе кого-то выделять не следует, кроме женщины-руководителя. Конечно же, мы ей дарим букет с приятными хорошими словами. Не забудьте подарить ей открытку, где от руки будут написаны ваши пожелания и, возможно, даже стихотворение — это понравится. Всегда ценилась и ценится ручная работа. Если написано от руки — это более искренне».