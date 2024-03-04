Ирина Шейк произвела фурор на показе в откровенном кожаном наряде

Вчера состоялся показ осенне-зимней коллекции Mugler, который закрывал Неделю моды в Париже. В финальном дефиле приняла участие российская супермодель Ирина Шейк. Ее образ вызвал массу обсуждений в соцсетях.

38-летняя модель вышла на подиум в откровенном кожаном наряде алого цвета. Ирина надела на голое тело косуху и короткую юбку с ремнями. Образ дополнили перчатки и остроносые туфли на каблуках. Топ-модель сделала сияющий макияж, подчеркнув губы красным цветом помады, и убрала волосы в гладкий пучок.

Подписчики Ирины Шейк восторженно комментируют ее наряд.

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«Шикарный образ», «Ирина, какая же вы все-таки красавица», «Так прекрасна», — пишут поклонники.