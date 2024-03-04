Чтобы выглядеть в самый главный женский день как королева, необходимо позаботиться о себе как минимум за пару дней до праздника. Косметолог Александра Гавриличенко подсказала нам несколько салонных процедур, которые стоит сделать уже сейчас, чтобы 8 Марта вас буквально преследовали ради комплимента.

1. Ботулинотерапия

Если вы только решились на уколы ботокса, наш эксперт не рекомендует начинать знакомство с процедурой перед важным мероприятием, а вот для поддержания эффекта как раз настало время.

«Девушкам, которые активно корректируют возрастные изменения, я советую навестить своего косметолога как минимум за четыре дня до праздника, чтобы кожа успела успокоиться и препарат хорошо „сел“ к часу Х», — комментирует Александра.

2. Биоревитализация

Активное увлажнение кожи после зимнего сезона важно для любой кожи, особенно для 30+. Напитать ее с помощью кремов и эмульсий к празднику вы уже не успеваете, поэтому в ход идет проверенная временем биоревитализация с использованием гиалуроновой кислоты. Косметолог:

«После процедуры остаются заметные следы, которые сходят индивидуально, так что планируйте ее примерно за три-четыре дня до важного события».

3. Чистка кожи

Что касается комбинированной чистки, здесь вы можете решиться на нее даже за сутки до праздника.

«Смотрите, чтобы мастер не увлекался мануальной техникой, так как в этом случае часто остаются синячки. УЗ-чистка в канун праздника — наше все», — говорит Александра.

Главное, чтобы косметолог не забыл «закрыть» процедуру успокаивающей маской.

4. Архитектура бровей