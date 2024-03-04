Модный аксессуар для волос: широкая повязка из джерси

Повязки на голову ассоциируются со стилем преппи и вымышленной поклонницей головных уборов Блэр Уолдорф из сериала «Сплетница». Но уже несколько десятилетий существует способ убирать волосы с лица без намёка на ученицу католической школы или представительницу королевской семьи. Он представляет собой широкую повязку, сшитую из плотного трикотажа джерси. Цвета выбираются, исходя из обстоятельств.

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Чёрный придаёт строгость и подчёркивает деловой стиль, белая подходит для летних образов или неформальных выходов, варианты других цветов согласуются с гаммой всего образа. Посетительница Недели моды в КопенгагенеИсточник фото: Getty ImagesЛюбимая такими звёздами, как Барбра Стрейзанд и Бриджит Бардо, широкая повязка из джерси – удобный аксессуар, который легко стилизовать. В наши дни такая повязка прагматичный аксессуар, а до этого стала известной в кинематографе 60-70 гг.

Стрейзанд надела белый вариант в фильме «Встреча двух сердец» (1973), Урсула Андресс в картине «Веселье в Акапулько» (1963), а Роми Шнайдер в «Мелочах жизни» (1970). Роми Шнайдер в к/ф "Мелочи жизни" (1970).

В 80-х широкие повязки были, в основном, заменены на тонкие металлические обручи в виде зигзага или обшитые мягким бархатом. Но позже появилась обновлённая версия комфортной растяжимости. Именно в такой повязке белого цвета делала смузи Белла Хадид в рекламе Erewhom, а Эддисон Рэй в сверкающем варианте от Dior направлялась на занятие пилатесом, судя по опубликованным фотографиям. Поэтому повязка на голову – это не только удобно, но и даёт возможность выразить персональный стиль. Работает она уже не только в случае со звёздами.