Ким Кардашьян вышла в свет в платье с биркой!

Худший кошмар любого гостя Недели моды в Париже: явиться на показ в новом платье, на котором всё ещё висит бирка. Ужас! Именно это и случилось с Ким Кардашьян сегодня утром.

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Звезда реалити-шоу и бизнес-магнат появилась на презентации Balenciaga осень-зима 2024 в чёрном кружевном платье с открытой спиной, шлейфом длиной до пола и большой белой биркой. Пользователям конечно же, не потребовалось много времени, чтобы заметить это.

«Это ценник на её платье?», — спросила одна из поклонниц моды.

Но не переживайте, команда звезды славится своей внимательностью. Оказалось, что это была намеренная модная уловка, любезно предоставленная Демной. Во всей новой осенне-зимней коллекции дизайнера большие белые ценники Balenciaga были прикреплены к самым разным вещам, включая клетчатые юбки и оверсайз-тоуты. Таким образом образ Кардашьян лишь поддержала идею, представленную на подиуме.