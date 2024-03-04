Хирург объяснила, из-за чего появляются морщины на губах
Будь-то курение, питье через соломинку или воздушный поцелуй — вы рискуете обзавестись новыми морщинками на губах и вокруг них.
«Долгосрочный эффект от многократного поджимания губ и питья через соломинку или других движений, которые вызывают поджатие губ, заключается в появлении тонких морщин в этой области», — рассказала The Post доктор медицинских наук, пластический хирург Лара Девган.
Эксперт сравнила тонкую кожу губ с листом бумаги:
«Когда вы складываете его снова и снова по одной и той же схеме, остаются заломы, разгладить которые с каждым разом будет все труднее», — объяснила врач.
В детстве такой проблемы не возникнет, но с возрастом способностей кожи для восстановления изначальной гладкости начинает не хватать.
Впрочем, питье через соломинку и курение — не единственные виновники появления морщин на губах: аналогичный эффект принесут любые экспрессивные выражения лица с участием рта, например губы «уточкой» — селфи ради или чтобы нанести макияж. Также следует учитывать генетику и вредное воздействие ультрафиолета.