На последних модных показах был замечен интересный прием, который легко повторить в повседневной жизни. Дизайнеры предлагают надевать пальто, но не застегивать его в классическом стиле.

Вместо этого можно взять кожаный ремень, застегнуть его на талии и продеть через него перчатки. Этот нестандартный способ ношения пальто мгновенно добавляет изюминку даже в самый лаконичный образ. Благодаря ремню, силуэт становится более структурированным и современным.

Плюсы такого приема очевидны – он универсален и подходит как для повседневного стиля, так и для более нарядных выходов. Можно поэкспериментировать с ремнями разных фактур и цветов, создавая каждый раз новый акцент.