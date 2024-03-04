Фишка с модных показов, которую легко повторить в образах: видео
На последних модных показах был замечен интересный прием, который легко повторить в повседневной жизни. Дизайнеры предлагают надевать пальто, но не застегивать его в классическом стиле.
Вместо этого можно взять кожаный ремень, застегнуть его на талии и продеть через него перчатки. Этот нестандартный способ ношения пальто мгновенно добавляет изюминку даже в самый лаконичный образ. Благодаря ремню, силуэт становится более структурированным и современным.
Плюсы такого приема очевидны – он универсален и подходит как для повседневного стиля, так и для более нарядных выходов. Можно поэкспериментировать с ремнями разных фактур и цветов, создавая каждый раз новый акцент.
Ою этом рассказала в своем видео блогер @Demy_kova.
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