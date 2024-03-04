Московская неделя моды провела первые показы в ЦВЗ «Манеж»

Вторая Московская неделя моды провела первые 14 показов в Центральном выставочном зале «Манеж». Дизайнеры из Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Самары, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Ульяновска, а также бренды из Индонезии и Бразилии представили гостям мероприятия новые коллекции в формате индивидуальных показов.

© Пресс-служба "Московской недели моды"

Дизайнеры из Владивостока, Лысьвы, Самары, Сочи, Городца, Нижнего Новгорода, Челябинска презентовали коллекции на открытых показах на Международной выставке-форуме "Россия".

Ежедневно со 2 по 7 марта в ЦВЗ «Манеж» работает маркет Московской недели моды, где все желающие могут приобрести одежду, обувь и аксессуары от российских дизайнеров, а также B2B-шоурум, профессиональная площадка для дизайнеров и байеров. Маркет и B2B-шоурум работают с 13:00 до 21:00. Также в конференц-зале «Манежа» работает лекторий Московской недели моды. Посетить маркет и лекторий можно по предварительной регистрации на официальном сайте.

Благородный бархат, стеганые платья, витиеватые кружева, летящие ткани и фатин. рассказываем, что послужило источником вдохновения для отечественных и международных дизайнеров и что увидели гости на первых показах в ЦВЗ «Манеж»:

1. LENA KARNAUHOVA (Москва)

В новой коллекции дизайнер Лена Карнаухова нашла баланс между элегантностью и практичностью. Вдохновением для создания линейки послужила концепция времен года. Суровая зима воплотилась в строгих линиях и ассиметричном крое, весна — в пастельных оттенках и абстрактных принтах, жаркое лето — в струящихся полупрозрачных материалах, а осень — в различной фактуре изделий. Новая коллекция бренда призвана не только подчеркивать индивидуальность, но и обеспечивать комфорт, независимо от сезона и погодных условий. Женская линия включала платья с декоративными узлами и перехлестами тканей, струящиеся комбинации, целую серию пальто и кардиганов, а также комплекты с рубашками и брюками свободного кроя. Мужские образы составляли куртки, кардиганы, комплекты с накидкой и брюками, футболки классического и сложного кроя, свитера и рубашки.

2. Perce-Neige (Москва)

Московский бренд Perce-Neige представил коллекцию, в которой образ lady like встретился с интеллектуальным шиком, а выверенная элегантность — с повседневной практичностью. Зрителям продемонстрировали объемный женский гардероб, разработанный для поклонниц классического, но изящного стиля для самых разных жизненных ситуаций. Эпицентром коллекции стали женственные силуэты с подчеркнутой талией и аккуратным прилеганием по фигуре, струящиеся юбки-миди, в том числе плиссированные, а также платья, жакеты и пальто универсальных оттенков кофейного, бежевого, серебристо-серого, жемчужного. Брючные костюмы были пошиты как в строгом чёрном цвете, так и в мягких оттенках красного. Подкладки платьев и верхней одежды выполнены из натурального шёлка. Отделка некоторых вещей — например, твидовых костюмов и топов с круглой горловиной — выполнена вручную и напоминает винтажные украшения.

3. Ermi (Москва)

Концепция новой коллекции бренда заключается в перипетиях времен. Идея обрела свое воплощение в элементах старинных костюмов XVIII-XX веков, которые дизайнер внедрил в новую линейку Ermi. При создании представленных моделей использовалась комбинация современных материалов и старинных полотен из крапивы, льна и дикого шелка. Чтобы передать дух времени, все изделия были состарены вручную с использованием уникальной техники. На подиуме были представлены мужские комплекты, верх которых составили толстовки, рубашки и пиджаки с нейлоновыми вставками, а низ был завершен брюками, преимущественно в тон верху, и шортами с необработанными краями и накладными карманами.

4. BITTE__RUHE (Москва)

Молодой московский бренд BITTE__RUHE перенес зрителей в путешествие по актуальным трендам — от нежных русалочьих грёз до мрачной средневековой драмы. Первая часть коллекции представляла собой фантазию на тему mermaid core — облегающие платья в пол и брюки-клёш из нежнейших тканей с сияющими пайетками, кружевные микро-платья и макси-сарафаны (всё в популярных оттенках розового кварца и светлой бирюзы), а также белоснежные комплекты с металлизированными элементами. Во второй части коллекции главенствовал чёрный цвет, а силуэты были выстроены на идее соединения несоединимого: драматичные линии плащей и макси-платьев с объемными рукавами вдохновлены историческим кроем, но дополнены спортивными элементами: застежками-молниями и кулисками. Короткий черный пуховик с фрагментом деконструкции – имитацией половинки корсета — усиливал эту идею. В качестве ключевых аксессуаров были использованы облегающие шапочки-сетки из капрона, ставшие недавним хитом и не международных подиумах. Одной из моделей стала известная актриса Елизавета Базыкина, сыгравшая роль медсестры Наташи в нашумевшем сериале «Слово пацана».

5. KUZINA (Ульяновск)

Презентация новой коллекции KUZINA началась с перфоманса поэта Марины Верналис, в творчестве которой дизайнер бренда Ирина Малова нашла вдохновение. Классические силуэты и спокойные оттенки дополнили фактурные материалы, объемные аппликации и крупные аксессуары. Отдельное внимание ульяновский дизайнер уделила акцентам — образы завершали яркие перчатки и гетры, сетка, ажурные колготки и высокие разрезы. В линейку вошли платье-свитер, платье-рубашка, прозрачные комбинации, серия пальто разного кроя, плащи, футболки, брюки, комплекты в пижамном стиле и комплекты со свитерами и юбками в длине миди. Бренд сделал инклюзивный показ и пригласил моделями двух настоящих звезд — Калагину Мартину и Хусаинову Алину, которые по-настоящему сияли на подиуме. Сильные, статные, они представили монохромные наряды со струящимися юбками-макси и комфортными оверсайз-кофтами. Ранее девушки уже покоряли подиум, но перед московской аудиторией они предстали впервые. Уверенность моделей проявилась не только в походке, но и в их огромной жизненной силе. У Алины и Мартины синдром Дауна, но это совершенно не мешает им полностью реализовываться в карьере и достигать больших успехов.

6. IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия)

Бренд из Индонезии IRMASARI JOEDAWINATA привез с собой атмосферу далекого и туманного океанического побережья, которое открывалось воображению благодаря плавным линиям силуэтов и прозрачным материалам, многократно наслаивающимся друг на друга. Настроение соленой воды и воздуха поддерживалось нежной природной палитрой, в которой преобладали оттенки розового мела, серого песка, прибрежных камней, морской синевы и тропической зелени. Коллекция оставляла ощущение свободы и лёгкости, несмотря на многослойность: силуэты-коконы, окутывающие фигуры моделей, дополнялись воздушными шарфами из жатого шёлка; тот же жатый шёлк присутствовал в качестве основной фактуры топов и платьев, напоминающих то морскую пену, то цветущий сад. В качестве дополнений были использованы длинные фактурные перчатки и крупные украшения.

7. ZA_ZA (Санкт-Петербург)

Александра Корякина-Николаева в новом сезоне рассуждает о том, как человек становится личностью под влиянием общества. Многогранные образы новой коллекции ZA_ZA отражают основную идею коллекции, в которой смешались мужское и женское начала. Романтичные цветочные мотивы контрастируют с лакированной кожей на аксессуарах и обуви. Летящие платья в пол, выполненные в сдержанной цветовой палитре, дополнены объемными цветами, напоминающими о наступившем долгожданном времени года — весне. Главными элементами коллекции по праву можно назвать фактурные пальто с акцентными рукавами и перфорацией, которые дополнят как женские, так и мужские образы.

8. DMITRYKYDRYAVTSEV (Калининград)

Главным эмоциональным источником коллекции Dmitry Kudryavtsev стал тест Роршаха — как идея того, что разные люди при взгляде на одну и ту же картинку могут увидеть в ней что-то совершенно разное. Отдельные вещи были оформлены абстрактными принтами, но главным в показе стал всё-таки силуэт — лаконичный, вытянутый, усиливающий линии женской фигуры. Основная палитра коллекции, включающая черный, красный, белый и серебряный, тоже не отвлекала внимания от формы и усиливала драматический эффект. На подиуме были представлены скульптурные платья-жакеты с элементами деконструкции, брюки с высокими разрезами, «нагие» топы, украшенные сияющей бахромой, макси-платья с неожиданными вырезами и платья из металлизированных тканей, дополненные контрастными бархатными лентами, завязывающимися на спинке.

9. Dear Passenger N. (Санкт-Петербург)

Как должен выглядеть гардероб современной девушки? На этот вопрос решила ответить дизайнер Екатерина Кибовская в своей новой коллекции для бренда Dear Passenger N. Вдохновением в новом сезоне послужили образы первых женщин в науке — Софьи Ковалевской и Марии Кюри. Дизайнер фантазирует, как бы одевались эти великие женщины, если бы оказались нашими современниками. По мнению дизайнера, их образы были бы чистыми и понятными, практичными, но при этом уникальными. Они бы виртуозно сочетали женственные элементы со сдержанным оверсайзом, присущим мужскому гардеробу. Свободные силуэты, нашивка с элементами таблицы Менделеева, вельвет и полупрозрачные материалы — в коллекции Dear Passenger N. встречается мода разных поколений, а также ода этим невероятным женщинам.

10. I.B.W. (Екатеринбург)

Бренд представил сразу несколько коллекций, наглядно продемонстрировав комбинаторность и функциональность своих изделий. Лаконичный силуэт, выверенные пропорции, правильная посадка и универсальность — ключевые составляющие каждого элемента гардероба от Ideal basic wear. На моделях были представлены платья и рубашки с акцентными вырезами, юбки, джинсы и шорты, брючные костюмы, куртки разных фасонов, пальто, пиджаки с мужского плеча и приталенные жакеты. Особого шика образам добавили аксессуары: украшения из жемчуга, черная фата, шелковый платок, воротник из перьев, пилотки из меха, а также кожаные ремни, перчатки и сумки.

11. AO brand (Бразилия)

В новой коллекции бразильского бренда дизайнер обращается к историческим элементам гардероба — корсету, кринолину и пышным рукавам, — но переосмысливает их на современный лад. Традиционно для AO brand в новой линейке задействованы технологичные материалы, которые держат форму и плотно облегают фигуру, подчеркивая изгибы формы. Женственные элементы гардероба, корсеты с завязками, юбки с высоким вырезом и приталенные платья, соседствуют в образах с объемными и закрытыми вещами.

12. Abzaeva (Улан-Удэ)

Концепция бренда заключается в переосмыслении традиций кочевой культуры Бурятии. История шаманского рода с острова Ольхон, к которому принадлежит основательница бренда, нашла отражение в представленной линейке. Чтобы передать свое уникальное ощущение формы и времени, дизайнер Надежда Абзаева использовала разрезы, бахрому и множество аппликаций. В коллекцию, выполненную преимущественно в черно-белых тонах, помимо платьев макси, корсетов, лонгсливов и жилетов, вошли адаптации брючного костюма и костюма с юбкой, передающие атмосферу традиционной веры в духов.

13. by /DAS/ (Москва)

Апсайклинг уже давно стал важной частью современной моды. Именно в этой философии работает бренд by /DAS/. В новом сезоне команда марки обратилась к вымышленным и таинственным персонажам из славянских сказок, которые занимают особое место в русском фольклоре. На подиуме появились модели в образах русалок, водяных и полудниц. Дерзкое сочетание принтов и материалов, деконструированные жакеты, асимметричные свитеры с распущенными нитками, вязаные платья, напоминающие морскую тину, драматичное кружево и пэчворк — все эти контрастные элементы подружились между собой в новой коллекции московского бренда, перенеся гостей и зрителей показа by /DAS/ в фантазийный мир, где, кажется, возможно абсолютно все.

14. BÜRO UNIQUE (Самара)

Новая коллекция бренда из Самары получила название «Таинственный сад». Цветочные мотивы нашли отражение в нежной палитре оттенков, бутонах, украсивших романтичные корсеты и элегантные однобортные жакеты, а также в объемных оборках и рюшах, игриво дополняющих легкие и женственные образы. Дизайнер бренда Алена Чипура представила зрителям осенне-зимнюю линию. Похожие на лесных нимф модели презентовали на подиуме роскошные вечерние наряды из органзы, фатина и кружева, выполненные в конфетных оттенках, которые создавали безупречный и запоминающийся образ.

Сегодня также прошли первые сессии в лектории Московской недели моды. Программа лектория включала в себя три лекции: «Русские имена в основе глобальной моды. XX век. Начало», «Контент для молодых брендов: только то, что работает», «Тренды 2024 года: глобальные VS локальные», а также паблик-ток: «Архив российской моды: зачем и для кого?». Спикерами стали Ольга Сысоева, тренд-аналитик и арт-стратегист, член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина, стилист модного дома SERGEY SYSOEV, Татьяна Дьяконова, директор по продукту Fashion Factory School, Галина Кравченко, эксперт по управлению fashion-ассортиментом и автор программы обучения «Управление fashion-ассортиментом», Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Архив российской моды», Ольга Михайловская, автор телеграм-канала Front Fashion, fashion-журналист, обозреватель Vogue, «КоммерсантЪ», Blueprint, историк моды, сооснователь проекта Front, Светлана Сальникова, дизайнер одежды, исследовательница локальных одежных практик, аспирантка Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ и Елена Ермаковишна, руководитель HSE CREATIVE HUB, преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ, аспирант в HSE Art and Design School, руководитель проекта LongFashionWeekend Ural, продюсер культурных событий, искусствовед, дизайнер бренда Ermakovishna.