Дизайнеры из семи регионов страны презентовали коллекции на открытых показах на Международной выставке-форуме ”Россия”

С 1 по 8 марта проходит Московская неделя моды. Во второй день новые коллекции представили бренды из Владивостока, Лысьвы, Самары, Сочи, Городца, Нижнего Новгорода, Челябинска.

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1. KUZMA by Natalia Kuzmenko (Владивосток)

Бренд из Владивостока KUZMA by Natalia Kuzmenko показал коллекцию «Палитра перемен». Коллекция выполнена преимущественно из натуральных тканей таких, как костюмная и пальтовая шерсть, вельвет, хлопок. Сочетание стилей old money, гранж и барокко придает одежде изысканность и утонченность. Дизайнер Наталья Кузьменко верна заданному курсу: аристократическая эстетика навсегда. Несмотря на женственные обтягивающие силуэты, мини, прозрачные фактуры, глубокие цвета, модели выглядят лаконично и подойдут как для вечерних, так и повседневных образов. Отдельного внимания заслуживают рукава, дизайнер экспериментировала с их формой и декором, длинные были оторочены мехом, а короткие дополняли контрастные высокие перчатки.

2. Svetlana Badanina (Лысьва)

Бренд Svetlana Badanina из Лысьвы представил яркую женственную коллекцию весна - лето 2024. Дизайнер Светлана Баданина с помощью техники колорблокинг передала краски Индии и водного мира Пхукета. Кислотно-желтые платья были украшены искусственным мехом, насыщенно синие платья декорированы пайетками или цветочной аппликацией. Большое внимание дизайнер уделила головным уборам: кружевные косынки, игривые береты с флоральными принтами, высокие шапки в стиле Slavic bimbo - сочетаются с прозрачными силуэтными платьями, легкими приталенными пальто с контрастной оторочкой из искусственного меха.

3. IVANOVA (Сочи)

Более десяти лет бренд IVANOVA из Сочи создает одежду для мужчин и женщин в стиле утилитарного минимализма с легкими романтическими акцентами. Новая коллекция 354 URBAN CODE представляет собой универсальную летнюю капсулу, которая подойдет для тех, кто работает или отдыхает в курортном городе. Пастельные тона такие как серый, лавандовый, сливовый, дополнены яркими элементами: контрастными лентами-галстуками, массивными брошами в виде цветов. У бренда получилось передать приморскую тематику без прямого цитирования: морские камни, оплетенные вручную, превратились в кулоны, осколки стекла, отшлифованные морем, преобразились в браслеты, а нежная цветовая гамма стала своего рода напоминаем круглогодично цветущего города Сочи. Легкие, дышащие ткани – лен, хлопок, шелк, вискоза – не только подходят для теплого времени года, но и на тактильном уровне воплощают расслабленную эстетику курорта.

4. IMSAY studio (Городец)

Бренд IMSAY studio из Городца, одного из древнейших русских городов на Средней Волге, работает в стиле адаптированной концептуальной восточной эстетики. Новая коллекция DAO (с китайского переводится буквально как «путь») вторит философии бренда - одежда и дизайн вне времени. В моделях преобладает асимметрия, минимализм с тонкими, но заметными деталями: расклешенными рукавами с прорезями, широкими поясами с лямками, традиционные плетеные китайские пуговицы, изготовленные вручную. Дизайнер придерживается идей осознанной моды, индивидуального подхода, поэтому все вещи не привязаны к сезону или времени, у них универсальный дизайн. Цветовая палитра спокойная, крой свободный - все это позволяет адаптировать модели бренда в повседневный гардероб.

5. LeNeS brand (Нижний Новгород)

Бренд LeNeS основан в 2019 году в Нижнем Новгороде дизайнером Еленой Нестеровой. Визитной карточкой бренда являются женские деловые костюмы, которые не теряют своей актуальности из сезона в сезон. В новой коллекции использованы преимущественно натуральные ткани. Само шоу можно было условно поделить на две части: расслабленные костюмы-двойки для повседневных образов и вечерние платья-пиджаки, костюмы с прозрачными юбками в пол. Каждую модель дополнял яркий акцент: классическая или стразовая бахрома, крупные контрастные цветы-броши, запоминающаяся фурнитура. Последним образом стало длинное красное платье с открытой линией плеч и спины.

6. EFR FASHION (Челябинск)

Коллекция Бренда EFR FASHION запомнилась контрастными цветами: сочетания кораллового и бежевого, черного и зеленого, белого и золотого. Строгие силуэты в сочетании с женственностью моделей оказались в эпицентре внимания гостей открытых показов на Международной выставке-форуме "Россия".

7. OA.CLTH (Самара)

Завершающим показом второго дня Московской недели моды на Международной выставке-форуме "Россия", 75-й павильон ВДНХ, стала презентация бренда одежды ручной работы OA.CLTH. Дизайнеры из Самары придерживаются sustainable-концепции. Представленная коллекция вписывалась в концепцию "вне времени", что делает созданные образы сохраняют свою актуальность долгое время и поддерживает осознанный подход к потреблению.

Коллекция OA.CLTH, представленная на второй Московской неделе моды, состояла из вязаных изделий. Они созданы по уникальной технологии производства с добавлением шелковой нити. Модели презентовали на подиуме внесезонные комфортные образы из натуральных материалов.

Показы на Международной выставке-форуме “Россия”, в павильоне №75 на ВДНХ, могут посетить все желающие. Также можно смотреть прямые трансляции показов на официальном сайте Московской недели моды. Записи показов доступны в официальном сообществе ВКонтакте. Гостей мероприятия ждут еще более 30 показов дизайнеров из различных регионов в России. Дизайнеры приедут из Комсомольска-на-Амуре, Костромы, Новосибирска, Ульяновска и других городов, чтобы представить свои коллекции на Московской неделе моды.

С 1 по 8 марта Московская неделя моды проходит в Манеже и павильоне № 75 на ВДНХ — одном из пространств Международной выставки-форума “Россия”. На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России.