Дизайнеры из семи регионов страны презентовали коллекции на открытых показах на Международной выставке-форуме ”Россия”
С 1 по 8 марта проходит Московская неделя моды. Во второй день новые коллекции представили бренды из Владивостока, Лысьвы, Самары, Сочи, Городца, Нижнего Новгорода, Челябинска.
1. KUZMA by Natalia Kuzmenko (Владивосток)
Бренд из Владивостока KUZMA by Natalia Kuzmenko показал коллекцию «Палитра перемен». Коллекция выполнена преимущественно из натуральных тканей таких, как костюмная и пальтовая шерсть, вельвет, хлопок. Сочетание стилей old money, гранж и барокко придает одежде изысканность и утонченность. Дизайнер Наталья Кузьменко верна заданному курсу: аристократическая эстетика навсегда. Несмотря на женственные обтягивающие силуэты, мини, прозрачные фактуры, глубокие цвета, модели выглядят лаконично и подойдут как для вечерних, так и повседневных образов. Отдельного внимания заслуживают рукава, дизайнер экспериментировала с их формой и декором, длинные были оторочены мехом, а короткие дополняли контрастные высокие перчатки.
2. Svetlana Badanina (Лысьва)
Бренд Svetlana Badanina из Лысьвы представил яркую женственную коллекцию весна - лето 2024. Дизайнер Светлана Баданина с помощью техники колорблокинг передала краски Индии и водного мира Пхукета. Кислотно-желтые платья были украшены искусственным мехом, насыщенно синие платья декорированы пайетками или цветочной аппликацией. Большое внимание дизайнер уделила головным уборам: кружевные косынки, игривые береты с флоральными принтами, высокие шапки в стиле Slavic bimbo - сочетаются с прозрачными силуэтными платьями, легкими приталенными пальто с контрастной оторочкой из искусственного меха.
3. IVANOVA (Сочи)
Более десяти лет бренд IVANOVA из Сочи создает одежду для мужчин и женщин в стиле утилитарного минимализма с легкими романтическими акцентами. Новая коллекция 354 URBAN CODE представляет собой универсальную летнюю капсулу, которая подойдет для тех, кто работает или отдыхает в курортном городе. Пастельные тона такие как серый, лавандовый, сливовый, дополнены яркими элементами: контрастными лентами-галстуками, массивными брошами в виде цветов. У бренда получилось передать приморскую тематику без прямого цитирования: морские камни, оплетенные вручную, превратились в кулоны, осколки стекла, отшлифованные морем, преобразились в браслеты, а нежная цветовая гамма стала своего рода напоминаем круглогодично цветущего города Сочи. Легкие, дышащие ткани – лен, хлопок, шелк, вискоза – не только подходят для теплого времени года, но и на тактильном уровне воплощают расслабленную эстетику курорта.
4. IMSAY studio (Городец)
Бренд IMSAY studio из Городца, одного из древнейших русских городов на Средней Волге, работает в стиле адаптированной концептуальной восточной эстетики. Новая коллекция DAO (с китайского переводится буквально как «путь») вторит философии бренда - одежда и дизайн вне времени. В моделях преобладает асимметрия, минимализм с тонкими, но заметными деталями: расклешенными рукавами с прорезями, широкими поясами с лямками, традиционные плетеные китайские пуговицы, изготовленные вручную. Дизайнер придерживается идей осознанной моды, индивидуального подхода, поэтому все вещи не привязаны к сезону или времени, у них универсальный дизайн. Цветовая палитра спокойная, крой свободный - все это позволяет адаптировать модели бренда в повседневный гардероб.
5. LeNeS brand (Нижний Новгород)
Бренд LeNeS основан в 2019 году в Нижнем Новгороде дизайнером Еленой Нестеровой. Визитной карточкой бренда являются женские деловые костюмы, которые не теряют своей актуальности из сезона в сезон. В новой коллекции использованы преимущественно натуральные ткани. Само шоу можно было условно поделить на две части: расслабленные костюмы-двойки для повседневных образов и вечерние платья-пиджаки, костюмы с прозрачными юбками в пол. Каждую модель дополнял яркий акцент: классическая или стразовая бахрома, крупные контрастные цветы-броши, запоминающаяся фурнитура. Последним образом стало длинное красное платье с открытой линией плеч и спины.
6. EFR FASHION (Челябинск)
Коллекция Бренда EFR FASHION запомнилась контрастными цветами: сочетания кораллового и бежевого, черного и зеленого, белого и золотого. Строгие силуэты в сочетании с женственностью моделей оказались в эпицентре внимания гостей открытых показов на Международной выставке-форуме "Россия".
7. OA.CLTH (Самара)
Завершающим показом второго дня Московской недели моды на Международной выставке-форуме "Россия", 75-й павильон ВДНХ, стала презентация бренда одежды ручной работы OA.CLTH. Дизайнеры из Самары придерживаются sustainable-концепции. Представленная коллекция вписывалась в концепцию "вне времени", что делает созданные образы сохраняют свою актуальность долгое время и поддерживает осознанный подход к потреблению.
Коллекция OA.CLTH, представленная на второй Московской неделе моды, состояла из вязаных изделий. Они созданы по уникальной технологии производства с добавлением шелковой нити. Модели презентовали на подиуме внесезонные комфортные образы из натуральных материалов.
Показы на Международной выставке-форуме “Россия”, в павильоне №75 на ВДНХ, могут посетить все желающие. Также можно смотреть прямые трансляции показов на официальном сайте Московской недели моды. Записи показов доступны в официальном сообществе ВКонтакте. Гостей мероприятия ждут еще более 30 показов дизайнеров из различных регионов в России. Дизайнеры приедут из Комсомольска-на-Амуре, Костромы, Новосибирска, Ульяновска и других городов, чтобы представить свои коллекции на Московской неделе моды.
С 1 по 8 марта Московская неделя моды проходит в Манеже и павильоне № 75 на ВДНХ — одном из пространств Международной выставки-форума “Россия”. На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России.
Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы