47-летняя Шакира показала откровенные фото с пляжа

Колумбийская певица Шакира показала откровенные фото с пляжа. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в бикини коричневого оттенка, украшенном длинной бахромой с бусинами. Она примерила топ без косточек на широких бретелях и трусы с заниженной талией, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

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В то же время звезда распустила волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме. В подписи к снимкам она упомянула свой новый альбом под названием Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта.