Завершилась последняя по счету Неделя моды, на которую слетелись главные мировые звезды и тысячи ценителей индустрии со всеми мира. Парижские улицы заполонили модники в экстравагантных нарядах, а на показах дизайнеры задавали тренды предстоящего сезона.

Модельеры Saint Laurent вдохновлялись стилем жены Канье Уэста, выпустив на подиум моделей в одних колготках, а певец Сэм Смит эпатировал публику выходом на шоу в клетчатых трусах. Чем запомнились прошедшие дефиле — в галерее «Ленты.ру».

Китайский бренд Windowsen, который за пять лет своего существования уже успел выйти на мировую арену, представил новую коллекцию, посвященную коллаборации со знаменитой компанией Beats by Dre. Главной деталью образа всех моделей стали наушники, которые дизайнер обыграл яркими футуристичными нарядами.

«Музыка всегда была моим источником вдохновения и частью жизни в целом», — признался основатель марки Сенсен Лии.

Дизайнеры бренда Saint Laurent, видимо, вдохновившись выходами жены Канье Уэста Бьянки Цензори, выпустили на подиум голых моделей в колготках вместо одежды. Манекенщицы дефилировали в прозрачных нарядах — платьях, кофтах и юбках, — которые состояли из колготок. Кроме того, модельеры повязали на головы девушек тюрбаны из того же предмета гардероба.

На шоу модного дома Pressiat две актуальные тенденции — «типичная славянка» и феминизация — слились воедино. Манекенщик с голым торсом предстал перед гостями в шапке-ушанке и меховой ультракороткой юбке, а в качестве обуви для мужчины подобрали латексные сапоги на высоком каблуке.

«Это потрясающе, он очень талантлив. Что еще я могу сказать», — Жан-Поль Готье после показа.

Смелые образы демонстрировали и гости Недели моды, которые стремились выделиться из толпы и привлечь внимание фотографов. Модники буквально пестрели яркими прозрачными нарядами, которые остаются актуальными и в текущем сезоне. Одна из гостей дефиле примерила корсет из сетки и кружева, трусы с высокой посадкой и яркую меховую шапку. Помимо этого, она надела укороченные джинсовые шорты, полностью расстегнув их на талии.

Привыкший эпатировать публику певец Сэм Смит к сюрпризу гостей появился на дефиле модного дома Vivienne Westwood в качестве модели. По мнению критиков, неслучайно выбор пал именно на музыканта — его выход на подиум, бросивший вызов общепринятым границам моды, отражал новаторскую позицию самой Вивьен Вествуд. К тому же сам Смит в декабре прошлого года получил награду «Культурный новатор» на премии British Fashion Awards.

На парижской Неделе моды дизайнеры впечатляли зрителей не только одеждой, но и необычными аксессуарами. Одна из манекенщиц прошлась по подиуму в прозрачном нижнем белье из черного кружева, напоминая о популярной нарочитой сексуальности. В руках она держала огромный черный зонт, с которого спускалась черная вуаль, проходящая сквозь белье и завязанная на теле модели.

Бренд Vetements решил в одном шоу, в котором к тому же приняла участие российская супермодель Наталья Водянова, продемонстрировать все аспекты моды — от повседневной одежды до классических костюмов и вечерних платьев. В новом сезоне дизайнеры предлагают присмотреться к оверсайз-пиджакам, плащам с широкими плечами, и брюкам, штанины которых превращаются в длинный шлейф. При этом они сделали особый акцент на экспериментах с принтами и неожиданными декоративными элементами. Например, манекенщики продефилировали в объемных джинсах-карго и в верхней одежде из множества плюшевых медведей.

Для новой коллекции Mugler креативный директор Кейси Кадвалладер черпал вдохновение из архивных работ бренда, добавляя к ним современные тренды. Почувствовав успех появления американской актрисы Зендеи на премьере фильма «Дюна: вторая часть» в культовом металлическом костюме, который был впервые представлен в 1995 году, он решил воплотить эту идею на подиуме. Так, классические черные платья были дополнены полупрозрачными тканями и откровенными вырезами. Кожаные костюмы, изначально оформленные множеством ремней, теперь оформлены сексуальными разрезами. В то же время Кадвалладер решил отказаться от традиционных материалов, которые чаще всего использовал создатель бренда Тьерри Мюглер, а именно — от джинсы и лайкры.

Специально для молодых отцов — поклонников моды студенты парижского вуза Institut Français de la Mode создали дизайнерские аксессуары под цвет одежды. Они представили серию мужских костюмов, состоящих из жилеток и брюк в бежевых оттенках, которые дополняли сумки-кенгуру на цепях. Манекенщики продемонстрировали коллекцию с грудными детьми на животе, у которых, в свою очередь, тоже были стильные аксессуары — крупные золотистые соски.

Тренд на максимально расслабленный образ жизни захватил и модные шоу — теперь манекенщицы не дефилируют по подиуму, а вальяжно отдыхают на надувной мебели. А чтобы чувствовать себя так же комфортно, как дома, можно даже пренебречь одеждой. Именно так поступила модель на показе люксового дома J.Simone — девушка предстала перед зрителями в прозрачном лиловом пеньюаре с перьями, а затем сбросила его и улеглась на диван в одних трусах и начала позировать художнику. Сделала это она в буквальном смысле с блеском: для торжественности происходящего дизайнеры покрыли тело натурщицы золотистой краской.

Тренд Slavic girl core достиг своего апогея. На показе бренда Pressiat манекенщики предстали перед зрителями топлес и в экстремально заниженных юбках-макси с обнаженными ягодицами. По традиции, которая сложилась у фэшн-блогеров в соцсетях еще прошлой зимой, главными атрибутами образа стали объемная шапка-ушанка из белого искусственного меха и черные очки.

«Шипы могут ассоциироваться с проблемами, но они также воплощают в себе присущую им красоту, которую часто упускают из виду», — так описал концепцию коллекции Les Épineuses дизайнер модного дома Germanier Кевин Германье.

Модельер воплотил ее в облегающих платьях с жемчугом и переливающимися пайетками, а также нарядах с торчащими разноцветными иглами. В своих работах он использовал только переработанные материалы, отбирал их самостоятельно и пришивал их вручную.

Нью-йоркская марка Vaquera славится своими коллекциями в стиле обитателей Дикого Запада. На Неделе моды в Париже дизайнеры представили откровенную версию ковбойского наряда — одна из манекенщиц позировала в кожаных брюках-чапах, надетых поверх нижнего белья и чулок. Обнаженную грудь девушки едва прикрывал топ из черной сетки, а весь ее образ завершал вязаный головной убор из того же материала.

В то же время на теле полуобнаженного манекенщика показа Maitrepierre, который демонстрировал голый торс, сидел внушительной величины разноцветный барс. Пестрое искусственное животное, которое открыло пасть и навострило когти, поместили на шею мужчины. При этом дизайнеры модного дома подобрали для модели прямые голубые джинсы и черные лаковые туфли.

Фотографы запечатлели одного из ценителей моды на фоне ярких граффити. Девушка примерила пышную фатиновую юбку, грубые ботинки и черное кожаное боди с глубокими вырезами, которые частично демонстрировали ее тело. При этом на голове гостьи шоу красовалась шапка-шлем из аналогичного материала в вечно модном оттенке.

Новая линейка модного дома Luchen олицетворяет «жизненный путь человека, сопровождающийся постоянными изменениями и преодолением нескончаемых преград». Наряды, выполненные из остатков тканей прошлогодних коллекций, демонстрируют целый спектр эмоций, начиная от адреналина, заканчивая спокойствием принятия перемен.

«Все, что мы делаем, я обязательно примеряю на себе. Если вещь неудобная, зачем ее делать?» — говорит Виктория Фельдман — москвичка, которая совместно с рижанином Томасом Берзиньшем основала один из самых популярных ныне молодых брендов в Париже VICTORIA / TOMAS.

Пуховик задом наперед, балаклава из сетки и громоздкие солнечные очки в одном образе — по мнению модельеров, одно из самых удобных модных решений на осень и зиму 2024 года.

Траурная кружевная вуаль, ожерелье из огромного жемчуга, серьги-кольца и длинные черные ногти — нет, это не эпатажный образ одной из манекенщиц на подиуме. В таком виде уличные фотографы запечатлели гостя на шоу французского модного дома Dior.