Останавливает выпадение и ускоряет рост волос: эксперт назвал простое домашнее средство

Выпадение волос может привести к неуверенности в себе, негативной самооценке и даже социальной изоляции. Эксперт по пересадке волос Сэм Синкир раскрыл эффективное домашнее средство от этого недуга.

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Речь идёт о нанесении лукового сока на кожу головы. Клинические испытания показали, что такой метод может быть полезным благодаря богатству антиоксидантов и минералов, содержащихся в этом овоще.

«Многие пациенты ищут разные способы остановить выпадение волос и ускорить их рост, а луковый сок — одно из самых популярных домашних средств. Считается, что он улучшает кровообращение вокруг волосяных фолликулов, что очень важно, поскольку недостаточный приток крови лишает волосы необходимых питательных веществ и подвергает их риску ломкости или выпадения»