В Россию выйдет южнокорейский fashion-бренд 8 seconds

В России готовятся к открытию монобрендовые магазины южнокорейского fashion-ритейлера 8 seconds. Партнёром станет российский дистрибутор «ЛР Ритейл», сообщает «Коммерсант».

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«ЛР Ритейл» зарегистрировал сразу несколько доменов, связанных с южнокорейским брендом 8 seconds, который развивает Samsung. Ранее «ЛР Ритейл» уже запустил магазин южнокорейского бренда inni, «увидев возрастающий интерес российского потребителя к корейскому контенту».

Эксперты отмечают, что 8 seconds считается аналогом японской сети Uniqlo, закрывшей все свои магазины в РФ. Россияне достаточно лояльны к брендам из Южной Кореи, но для их продвижения на рынке РФ все равно потребуются значительные средства, предупреждают они.