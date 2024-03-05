Москвичам рассказали, как выбрать подарок к 8 Марта

На столичном портале потребителя можно найти материалы с рекомендациями по выбору и покупке парфюма, косметики, подарочных карт или сертификатов в преддверии 8 Марта, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

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"В тех случаях, если продавец задержал сроки доставки или товар оказался ненадлежащего качества – рекомендации из публикаций помогут защитить права потребителя и разрешить спорную ситуацию. Материалы портала подготовлены экспертами на основе запросов горожан и носят практический характер", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что правильно подобранный парфюм поможет создать в душе ощущение праздника, напомнить о счастливых моментах в жизни. Выбрать подходящий аромат помогут консультанты в магазинах и личные предпочтения человека.

А из статьи портала можно больше узнать об обязательной маркировке парфюмерно-косметической продукции – коде Data Matrix, его наносят на упаковку. Зашифрованная информация – гарант подлинности продукции. В коде есть вся необходимая информация, а именно производитель, название и назначение, страна происхождения товара, срок годности, объем и другие необходимые сведения, уточнили в ведомстве.

Еще один популярный вид подарков к данному празднику – декоративная косметика и средства по уходу за кожей. В публикации эксперты дали подробные рекомендации по выбору и покупке косметической продукции.

Однако москвичам следует внимательно подходить к выбору подобных подарков: если продукт надлежащего качества, после покупки его уже не получится вернуть или обменять. Среди прочего, стоит убедиться, что продукт не вызывает аллергию и подходит по своим качественным характеристикам.

Между тем образовательные онлайн-курсы в качестве подарка понравятся тем, кто хочет получить дополнительные знания по специальности, освоить новую профессию, интересуется развивающими, языковыми программами. Из материала можно узнать, что необходимо учитывать, приобретая онлайн-курс, а также можно ли вернуть за него деньги.

Кроме того, подарить яркие эмоции и новые впечатления можно при помощи сертификатов. Таким образом можно избежать ошибки при подборе подарка, так как одариваемый сам выбирает то, что он хочет. У подарочных карт и сертификатов есть определенный номинал, они могут быть использованы для полной или частичной оплаты товаров, напомнили в сообщении.

При приобретении подобного подарка продавец должен проинформировать потребителя об условиях применения подарочной карты. В материале специалисты подробно рассказали, как вернуть потраченные средства, если по какой-либо причине воспользоваться подаренным сертификатом не получается.

Многие горожане пользуются онлайн-магазинами и маркетплейсами, чтобы купить подарки. Однако качество заказанных товаров может не всегда соответствовать заявленному на сайте.

Из публикации можно узнать, за что отвечает владелец агрегатора, а за что – продавец, если товар, купленный на маркетплейсе, оказался бракованным или не соответствует заявленным характеристикам.