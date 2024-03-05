Супермодель Хайди Клум снялась для журнала Glamour

50-летняя супермодель, актриса, телеведущая Хайди Клум снялась для обложки журнала Glamour.

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На снимках модель предстала в прозрачном платье люксового бренда David Koma. Образ звезды дополнили массивный золотой браслет от Susa Beck и нюдовый макияж. ОТ нижнего белья модель предпочла отказаться.

Также Хайди предстала на страницах журнала в белом бикини Calzedonia и откровенном платье от модного дома Valentino.

Ранее известная немецкая модель поразила поклонников откровенным снимком во время отдыха на море и похвасталась фигурой.