Супермодель Хайди Клум снялась для журнала Glamour
50-летняя супермодель, актриса, телеведущая Хайди Клум снялась для обложки журнала Glamour.
На снимках модель предстала в прозрачном платье люксового бренда David Koma. Образ звезды дополнили массивный золотой браслет от Susa Beck и нюдовый макияж. ОТ нижнего белья модель предпочла отказаться.
Также Хайди предстала на страницах журнала в белом бикини Calzedonia и откровенном платье от модного дома Valentino.
Ранее известная немецкая модель поразила поклонников откровенным снимком во время отдыха на море и похвасталась фигурой.
Напомним, Хайди Клум мать четверых детей. В прошлом году супермодель отметила четырехлетнюю годовщину с Томом Каулитцом. Она показала, как вместе с мужем отдыхает в Италии.