Двойник Кейт Мосс Дениз появилась на показе в Париже

Модель Дениз Ононе появилась на Неделе моды в Париже. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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38-летняя Дениз Ононе стала популярна благодаря своей внешности. Девушку называют двойником супермодели 90-х Кейт Мосс. 4 марта Дениз Ононе приняла участие в показе французского бренда Marine Serre. Она прошлась по подиуму в длинной белой рубашке, темно-серых высоких сапогах с монограммой марки и куртке. Видео с ней завирусилось в социальных сетях и прессе. Читатели Daily Mail удивились сходством Дениз Ононе с Кейт Мосс.

«Они могут быть сестрами!», «Она больше похожа на Кейт Мосс, чем сама Кейт Мосс», «Потрясающее сходство», «Вау, она ее копия», «Это смешно, насколько она похожа на Кейт Мосс», «Похожа на Кейт Мосс 20 лет назад», — писали в комментариях.

В январе супермодель 90-х Кейт Мосс отпраздновала свое 50-летие. Сначала она отправилась в ресторан Brasserie Lipp на праздничный бранч с возлюбленным, фотографом Николаем фон Бисмарком и дочерью Лилой. Вечером знаменитость организовала вечеринку в известном ресторане Laurent в Париже, куда пригласила своих друзей.