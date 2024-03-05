$91.35+0.0299.11+0.38
Почта

Леди Гага показала лицо без макияжа и с обесцвеченными бровями

Американская певица и актриса Леди Гага показала фанатам естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Леди Гага показала лицо без макияжа и с обесцвеченными бровями
© Кадр из фильма «Дом Гуччи», 2021
Lenta.ru

37-летняя исполнительница предстала перед камерой, лежа на кровати в темноте. Она запечатлела себя в лонгсливе с розовым принтом и черно-белом головном уборе на резинке. Также звезда уложила волосы в две симметричные косы.

Кроме того, знаменитость обесцветила брови и отказалась от макияжа.

«Пишу тексты ночью в постели», — указала она в подписи к снимку.

Тренды
Стефани Джерманотта