Леди Гага показала лицо без макияжа и с обесцвеченными бровями

Американская певица и актриса Леди Гага показала фанатам естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница предстала перед камерой, лежа на кровати в темноте. Она запечатлела себя в лонгсливе с розовым принтом и черно-белом головном уборе на резинке. Также звезда уложила волосы в две симметричные косы.