Модный бренд представил сумку из воздуха

Французский бренд Coperni представил сумку, выполненную из воздуха. Соответствующий материал публикует New York Post.

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Модная марка продемонстрировала изделие, созданное в коллаборации с NASA, во время показа на Неделе моды в Париже. Сумка Air Swipe на 99 процентов состоит из воздуха и на один — из силико-аэрогеля, который является самым легким твердым веществом на планете. Вес вещи составляет 33 грамма.

В феврале модель Эмили Ратаковски появилась на Неделе моды в Париже в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда знаменитость примерила облегающее бархатное платье черного цвета, оформленное глубоким декольте и высоким разрезом спереди.