Модельер рассказала, с чем сочетать главный цвет 2024 года

Когда речь заходит о цвете Peach Fuzz (нежный персиковый), перед нами открывается целый мир возможностей для создания утонченных и стильных образов. Этот нежный и теплый оттенок идеально сочетается с различными другими цветами, позволяя нам играть с текстурами и акцентами. Давайте рассмотрим несколько вариантов, как гармонично сочетать его в вашем гардеробе.