Мария Шарапова появилась в пижаме на Неделе моды

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова появилась в необычном наряде на Неделе моды в Париже. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя экс-спортсменка посетила показ бренда Valentino в черной пижаме с белой окантовкой, которая включала в себя легкую кофту с цветочной аппликацией и штаны капри. Кроме того, знаменитость надела длинный плащ и розовые остроносые туфли, оформленные небольшими бантами. Также она взяла с собой небольшую кожаную сумку с золотистой ручкой в виде цепи и солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Визажисты сделали легкий макияж глаз и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие локоны.