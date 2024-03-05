Россиянам посоветовали, как выбрать букет на 8 Марта

В подарок на 8 Марта лучше выбирать букеты с полураскрытыми цветами, посоветовали специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Распустившиеся бутоны будут выглядеть роскошнее, но простоят недолго, пишет «ФедералПресс».

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Как уточняет издание, при покупке цветов стоит обратить внимание на стебли. Они не должны быть сухими. Чтобы понять, свежий цветок или нет, следует отодвинуть лепесток: он должен будет принять прежнюю форму. Если лепесток несвежий, он будет выглядеть вялым и слабым, а также легко осыплется. Также нужно проверить качество самого бутона.

Некоторые продавцы стараются отвлечь внимание покупателей яркими деталями в букете, упаковкой или искусственными украшениями. Кроме того, важно проверить, нет ли специальных приспособлений: иногда флористы укрепляют увядшие стебли проволокой. Она действительно может использоваться, но только в том случае, если в букете есть орхидеи.

Флорист Валентина Сафронова ранее посоветовала подарить на 8 Марта букет из пионов, эти цветы станут лидерами этого сезона. Специалист подчеркнула, что самым бюджетным вариантом остаются тюльпаны. При выборе цветов нужно либо осмотреть их, либо собрать букет самостоятельно, чтобы он дольше простоял.