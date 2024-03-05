Врачи объяснили массовое желание мужчин делать подтяжки лица

Мужчины массово обратились к косметологам за подтяжкой лица из-за страха старения. О желаниях пациентов врачи рассказали журналистам New York Post.

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Медики из Американской академии пластической и реконструктивной хирургии лица заявили, что в последнее время наблюдается рост спроса на омолаживающие вмешательства среди мужчин, в том числе на различные подтяжки кожи и инъекции.

«Они хотят выглядеть моложе и делают для этого все возможное», — объяснила тенденцию косметолог Паула Фроелиг.

В пластике лица, к примеру, заподозрили 60-летнего голливудского актера Брэда Питта, хотя сам он никак не комментировал подобные слухи. По словам доктора Шерарда Татум, мужчины часто обращаются к специалистам в надежде изменить свою внешность, чтобы выглядеть как их кумиры.