Стелла Маккартни показала коллекцию «осень-зима 2024/2025»

Зелёный дом в парке Андре Ситроена во французской столице стал подходящей сценой для ориентированного на экологию, «зелёного» шоу Стеллы Маккартни. Оно состоялось накануне в рамках проходящей Парижской недели моды. Британо-американский дизайнер имела невероятную группу поддержки – первый ряд с двумя живущими участниками Beatles Ринго Старром и собственным отцом, Полом Маккартни, а также большой армией группы LVMH, куда входит её бренд. Главной целью Стеллы стало привлечение внимания модной индустрии к минимизации своего влияния на окружающую среду.

«Мы одна из самых воздейстующих на среду сфер экономики», - сообщила Маккартни в предисловии к шоу.

В этом обзоре несколько основных моментов дефиле Stella MacCartny.

Новые технологии

Показ начался с короткого фильма, озвученного лауреатками «Оскара», актрисами Хелен Миррен и Оливией Колман, приглашающего гостей встать на защиту Матери-природы. Посыл Маккартни был ясным: гламур не должен вредить Земле. Блёстки из переработанного алюминия, декор из искусственных алмазов и сумки из экокожи, тренчи с имитацией крокодиловой кожи, произведённой из яблочных отходов. Драматичные шерстяные платья (одно из них показала дочь Кейт Мосс Лила) имели каскадную основу и пышный силуэт, побудив одного из экспертов окрестить их «новыми шубами».

С точки зрения эстетики, жёсткие подплечники задали моделям широкую плечевую линию, напоминая о 80-х, в то время как асимметричное платье из веганской кожи с шипами произвело приятную вспышку панка. Впрочем, иногда силуэты теряли объёмы, как например чёрный мягкий комбинезон, но это было, скорее, исключением из общего ряда.

Проникновение изнутри

В целом, идея о том, что устойчивое развитие моды необязательно должно приводить к компромиссу по качеству одежды класса люкс, была направлена на одного из руководителей крупнейшей группы брендов одежды LVMH Антуана Арно. Он смотрел шоу также из первого ряда, а его жена Наталья Водянова представила один из образов, пройдясь по подиуму в качестве модели.

В беседе с AP Маккартни сообщила, что старается «раскачать» индустрию моды изнутри с ориентацией на «зелёную» повестку. По её словам, выбросы в атмосферу от производства одежды по-прежнему огромные и с этим надо что-то делать.

«Я борюсь, и надо сказать, они очень открыты для обсуждения. Поэтому меня это очень вдохновляет», - отметила Стелла, имея в виду LVMH, которая в 2019-м приобрела миноритарный пакет акций.

Преданная фанатка Stella McCartney

Бывшая участница группы Spice Girl Мелани Си улыбалась и приветствовала Маккартни после показа, демонстрируя «силу женщин». По словам гостьи, она неравнодушна к дизайнам Стеллы уже очень давно.

«Увлекаясь спортом, мне нравится тонкий намёк на спорт c небольшим разоблачением, например, с использованием денима и веганской кожи», - сообщила AP артистка, известная как Sporty Spice.

По её словам, экологически ориентированная коллекция «очень вдохновляет и завораживает». Но нам нужно больше таких дизайнеров, как Стелла, чтобы внимание к окружающей среде было более пристальным, отметила Мелани.