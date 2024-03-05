Под сарафан и пиджак. Как выглядеть стильно в простой белой водолазке

Хотя некоторые предметы гардероба приходят и уходят при появлении новых глобальных и локальных модных трендов, нет ничего лучше золотой классики. Водолазки существуют с конца XIX века — и придумали их, как понятно из самого названия, водолазы. Люди, которые погружались под толщу воды в тяжелом и неудобном снаряжении, хотели защитить шею от холода. С тех пор прошло немало времени, но водолазки по-прежнему с нами — и теперь их носят буквально все.

«По моему мнению, белая водолазка всегда будет обязательным элементом гардероба. Она удобна, легко комбинируется со многими предметами и при этом прекрасно впишется в любой стиль», — уверяет стилист Светлана Зяблицева.

Водолазка и кожаные леггинсы

Это удобно, стильно, женственно и вместе с тем подчеркивает независимый характер женщины.

«Если вы хотите „включить девочку“, выбирайте сапоги на каблуке или классические лодочки на шпильке. А вот дерзкой хулиганке лучше подойдут тяжелые ботинки к этому аутфиту», — объясняет Светлана.

Под пиджак или кожаную куртку с джинсами

Контрастные по текстурам и смыслу слои — идеальный способ стилизовать белую водолазку.

«Она станет идеальной основой для создания культового образа с классическими джинсами и пиджаком или — более роковой и рок-н-ролльный вариант — с косухой», — убеждает нас стилист.

В паре с белыми брюками или юбкой

Забудьте о том, что говорят о ношении белого с белым. «В паре с белыми свитером и брюками или юбкой вы всегда будете выглядеть, словно глянцевая картинка из модного каталога», — говорит Светлана.

Под сарафан

Во-первых, это красиво. Во-вторых, позволяет создать женственный и в то же время деловой образ.

«Очень хорошо и в офис днем, и на свидание вечером!», — объясняет Светлана.

С теплым длинным пальто

Светлана: «Когда весна толком не определилась, добрая и теплая она или злая и колючая, водолазка прекрасно защитит шею от пронизывающего ветра. И чудесно сочетается с длинным пальто».

С деловым костюмом

Тут водолазка выступает полноценной заменой классической белой сорочки. Соответственно, сюда применимы все правила дресс-кода для делового костюма.