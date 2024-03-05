Орнелла Мути снова посетила Москву, а дочь Орнеллы Мути стала моделью на показе Московской недели моды

Московскую неделю моды посетила кинозвезда Орнелла Мути. Всего три месяца назад она гостила на международном Саммите BRICS+ Fashion Summit, а теперь вернулась увидеть еще больше российских дизайнеров на Московскую неделю моды. Также к Орнелла Мути присоединилась дочь, Найке Ривелли - актриса, певица и модель. Вчера Найке Ривелли стала моделью на показе московского бренда MaisonESVE. Перед российской аудиторией Найке прошла по подиуму впервые.

© пресс-служба Московской недели моды

Во время брифинга на Московской неделе моды Орнелла Мути призвала русскую публику и журналистов гордиться своими талантами, чтобы построить сильную индустрию моды, а не ориентироваться на Запад.

«В России есть столько талантов, особенно когда речь заходит о моде. Очень важно, чтобы их аудитория их поддерживала, а медиа - освещали. Следить нужно не только за парижской и итальянской модой, но и гордиться своей собственной модой, чтобы она набрала достаточный размах» - поделилась Орнелла Мути. Итальянская актриса сказала, что ей понравились дизайнеры, которых она увидела на Московской неделе моды. Сама актриса с удовольствием носит платья Ульяны Сергеенко.

Также Орнелла Мути посетила маркет Московской недели моды, где представлены почти 70 дизайнеров.

Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» и 75-й павильоне ВДНХ, где сейчас, проходит Международная выставка-форум “Россия”. На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. На Московской неделе моды гостей ждет более 200 дизайнеров из России и со всего мира, B2B-шоурум, открытый маркет, ежедневные лекции, дискуссии и паблик-токи, где выступают главные мировые эксперты.

Организатор Московской недели моды Фонд моды при поддержке правительства Москвы.