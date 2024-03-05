Актриса Пенелопа Крус вышла на публику в юбке из кожи

Голливудская актриса Пенелопа Крус стала гостьей показа Chanel в Париже. Об этом сообщает WWD.

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В последний день Недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции модного дома Chanel. 49-летняя Пенелопа Крус пришла в кожаной юбке и жакете, белой блузе и желтом поясе. Образ завершили открытый босоножки на высоких каблуках. Волосы ей уложили прямыми прядями и сделали вечерний макияж.

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с 54-летним актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.