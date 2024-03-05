Стилист перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну 2024 года. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

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Специалистка заявила, что главным трендом в одежде текущей весной станет пальто различных моделей и фасонов.

«Будь то ретро-пальто с покатыми плечами или тяжелые, громоздкие изделия. Для женственных натур сегодня на первый план выходят варианты полуприталенного силуэта, которые еще несколько сезонов назад казались нестильными», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт назвала популярными кожаные плащи и объемные косухи. При этом тем, кто планирует обновить гардероб, она порекомендовала выбирать изделия теплых оттенков, таких как коричневый, оранжевый или бежевый.

Хорошей альтернативой привычному бежевого тренчу, который уже здорово приелся, станет кожаный плащ. Он смотрится достаточно свежо и при этом удобен в носке. Цвет может быть бордовый, вишневый, шоколадный, коричневый, глубокий черный или сапфировый.

Среди прочего, в список также вошли укороченные тренчи длиной до колена и клетчатые пальто-жакеты. Кроме того, собеседница издания предложила обратить внимание на объемные косухи с множеством потертостей и карманов и куртки длины макси из стеганых материалов.

В заключение Скороходова призвала примерить бомберы и олимпийки.

«Чтобы не уходить в спортивный стиль, я бы порекомендовала выбирать текстильные бомберы из плотной ткани либо олимпийки ярких цветов», — подытожила она.

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