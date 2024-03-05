Московская неделя моды: показ Dear Passenger N

2 марта 2024 года в рамках Московской недели моды состоялся премьерный показ новой коллекции бренда женской одежды премиум-класса из Санкт-Петербурга Dear Passenger N., посвященной женщинам, которые совершили не только великие научные открытия, но и сделали настоящий гендерный прорыв.

© Пресс-служба Dear Passenger N

«Женщинам всегда было тяжелее. Очень долго им нельзя было получать высшее образование, самореализовываться за пределами семьи или общественно одобряемых «женских» профессий, они были сильно ограничены в правах и выборе работы, — рассказывает дизайнер и владелица бренда Dear Passenger N. Екатерина Кибовская. — В истории найдется множество имен тех, кто смог доказать обратное и о ком хочется рассказать. Эту коллекцию я посвятила Марии Кюри и Софье Ковалевской — двум сильным женщинам, которые не боялись заявить о себе. Я задалась целью найти ответ на вопрос, что надела бы каждая из них, если бы оказалась нашей современницей».

© Пресс-служба Dear Passenger N.

Платье «Софья Ковалевская» — летнее «промежуточное значение» от профессорской мантии до элегантного нежного кейпа. Исполненное в легкой фактурной вискозе, оно струится на ветру и обозначает изящные формы женского тела. Так, в статичном состоянии платье создает четкий величественный образ, однако стоит девушке начать движение, как объем платья начинает развиваться обволакивать фигуру — точно невесомые одеяния в скульптурах античных богинь. Спинка платья украшена принтом — билетом на «машину времени», отправляющую во времена открытий Софьи Ковалевской. Фрагменты теоремы Коши-Ковалевской — решение математической задачи Коши — одно из многих достижений избранной героини, стали частью этого принта, отпечатанного едва заметным серым цветом почти во всю длину «мантии». Платье представлено в сложном сером, с переливами голубого и лавандового, и теплом белом оттенках.

© Пресс-служба Dear Passenger N.

Еще одно посвящение Софье Ковалевской — вискозный костюм с блузой, украшенной аналогичным платью принтом, и брюками. Основная идея этого костюма — интеллигентное выражение свободны в комфортной форме: объемная блуза подходит разным типам фигуры, ее крой продуман так, чтобы подчеркивать лишь достоинства, а брюки «афгани» придают летнюю легкость шагу. Элегантная деталь блузы — отделка ворота и низа изделия, выполненная из той же ткани, что и основа, но выкроенная в противоположном направлении – призвана напоминать о весомости контраргументов в ходе научных диспутов.

© Пресс-служба Dear Passenger N

Открытию химических элементов Марией Кюри — радия и полония — посвящены куртка из вельвета в крупный рубчик и комплект из микровельвета с футболкой, манишкой и шортами.

Необычайно тактильно приятный тонкий рубчик, выбранный для футболки и шорт, доказывает, что этот материал идеален для сезона весна-лето. Он создает в объеме изделия такой микроклимат, что в нем не чувствуется ни холод ветреной погоды, ни жар палящего солнца. Манишка — съемная декоративная деталь футболк — спереди имитирует лифы платьев времен Кюри, на спинке украшена принтом с изображением ячейки из таблицы Менделеева — с радием и полонием. Завязки манишки позволяют регулировать степень ее облегания.

© Пресс-служба Dear Passenger N

Объемная куртка с капюшоном выполнена из вельвета, ворс которого лежит настолько плотно, что ткань переливается на свету, точно самородок. Спинка украшена нашивкой с принтом в виде ячейки из таблицы Менделеева: на светло-бежевой куртке указан элемент полоний, а на серебристо-серой — радий. Еще одно украшение спинки куртки, наделенное смыслом, отлетная кокетка в форме жилетки, напоминающая детали у лифов платьев, которые носила в том числе и сама Мария Кюри.

© Пресс-служба Dear Passenger N

Брюки из того же вельвета, что и куртка, спроектированы в модном фасоне «карго»: большие и маленькие карманы расположены в разных местах брюк, за счет отсутствия клапанов объем изделия удалось сохранить изящество объема. На этой модели также акцент сделан на рельефные швы.

© Пресс-служба Dear Passenger N

Портрет самой Марии Кюри находится в центре принта базовой футболки в новой коллекции. Принт — узнаваемый «билет» Dear Passenger N. с характерной графичной рамкой. Универсальная форма футболки садится на разные типы фигуры, а материал исполнения комфортен и долговечен.

© Пресс-служба Dear Passenger N

«Среднее арифметическое» между лаконичной сдержанностью и выразительной женственностью, комфортом и эффектностью — те ценности, которые разделяют и современные девушки, и современницы Ковалевской и Кюри.

© Пресс-служба Dear Passenger N

Именно этот смысл и заложен в FIRST WOMEN IN SCIENCE. Такая многогранность была бы по достоинству оценена героинями, которым посвящена новая коллекция.