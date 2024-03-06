На Московской неделе моды показали оцененный Путиным бушлат

На Московской неделе (МНМ) моды показали бушлат, который оценил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

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В центральном выставочном зале «Манеж» состоялся показ бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области, который, в свою очередь, сотрудничает с «Роскосмосом» и «Союзмультфильмом». Так, на подиуме продемонстрировали несколько моделей пуховиков с надписью «бушлат из России». Известно, что один из них глава государства мерил на выставке брендов в рамках конкурса «Знай наших», которая прошла после форума «Сильные идеи для нового времени».

По словам корреспондента агентства, на подиуме были представлены мужские и женские варианты пуховиков в разной цветовой гамме.

Ранее сообщалось, что дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды (МНМ). Утверждалось, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы примет участие в показе российского бренда Maison Esve.