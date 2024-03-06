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На Московской неделе моды показали оцененный Путиным бушлат

На Московской неделе (МНМ) моды показали бушлат, который оценил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

На Московской неделе моды показали оцененный Путиным бушлат
© Lenta.ru

В центральном выставочном зале «Манеж» состоялся показ бренда одежды ДНК (DNK Russia) из Ростовской области, который, в свою очередь, сотрудничает с «Роскосмосом» и «Союзмультфильмом». Так, на подиуме продемонстрировали несколько моделей пуховиков с надписью «бушлат из России». Известно, что один из них глава государства мерил на выставке брендов в рамках конкурса «Знай наших», которая прошла после форума «Сильные идеи для нового времени».

По словам корреспондента агентства, на подиуме были представлены мужские и женские варианты пуховиков в разной цветовой гамме.

Ранее сообщалось, что дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды (МНМ). Утверждалось, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы примет участие в показе российского бренда Maison Esve.

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Найке Ривелли
Владимир Путин
Роскосмос