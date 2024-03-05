Как отметить 8 Марта с подругами

Праздник — это лучший повод, чтобы отдохнуть, расслабиться и наконец-то встретиться с любимыми подругами, особенно, если у вас часто не совпадают рабочие графики. И 8 Марта — отличный вариант для встречи! Вот только не всегда понятно, чем же конкретно заняться, чтобы интересно и весело провести время. Популярный блогер LINA AVI собрала идеи, которые точно можно взять на вооружение!

© Popcake.tv

Устройте домашнюю вечеринку

Домашняя вечеринка — это очень весело, уютно и мило. Ее, кстати, можно сделать тематической, например, нарядиться в любимых персонажей фильмов, а также придумать какой-то классный челлендж, к примеру, принести угощения определенного цвета. Всегда приятно разделить эмоции с друзьями! Также можно устроить киномарафон любимых комедий, устроить караоке-конкурс или поиграть в любимую настольную игру.

Устроить SPA-день

Весна – это сезон обновления, поэтому самое время выкроить целый день и полностью посвятить его себе любимым. SPA-процедуры по уходу за телом и лицом точно расслабят и улучшат ваше самочувствие. А завершить SPA-день можно чаепитием. Главное – никаких гаджетов на протяжении всех процедур, вам необходимо достичь гармонии, а не перегружать себя информацией!

Сходить на творческий мастер-класс

Творческие мастер-классы для взрослых на выезд и в арт-студиях очень популярны. Это замечательная возможность отойти от рутины и заняться искусством. Вы не просто останетесь довольны, но и создадите своими руками шедевр на память, в который вложили частичку себя. Например, можно попробовать рисование на холсте или гончарный круг, ведь керамика сейчас очень популярна. Кстати, она еще и очень круто расслабляет!

Совместная фотосессия

Если все варианты развлечений уже опробованы сто раз, можно устроить девичник-фотосессию. Такому сценарию праздника будет рада каждая девушка! Ищете референсы (для этого идеально подойдет Pinterest), собираете подходящие луки и наслаждаетесь процессом. Благодаря качественным снимкам эти моменты останутся с вами навсегда.