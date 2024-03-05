Разбавим образ рюшами. Главные модные тренды этой весны

C 1 по 8 марта в столице проходит одно из главных весенних событий — Московская неделя моды.

«Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Ефремовой, какие тренды сейчас востребованы.

В этом году наши дизайнеры взяли курс на экологичную моду:

— Многие стремятся создавать коллекции из переработанных материалов. Также можно заметить, что уже несколько лет подряд лидирует многослойность и отсылка к стилю двухтысячных — широкие штаны, кружево, состаренные брюки, топы. Наблюдается обилие украшений из металла. На контрасте с неформальной одеждой присутствуют прозрачные материалы пастельных тонов, — рассказала эксперт.

Стилист посоветовала обратить внимание на обувь моделей — в моде однозначно будут грубые ботинки, лодочки бордового цвета и жокейские сапоги.

Много винтажа

В этом сезоне стоит взять курс на нулевые — дизайнеры показали, что вещи двадцатилетней давности сейчас актуальны. В первую очередь, это состаренные джинсы. Цена: от 3000 рублей.

Без фанатизма

Еще одна тенденция — прозрачные материалы. Конечно, если внедрять их в повседневную жизнь, лучше ограничиться одеждой с подкладкой. Цена: от 2000 рублей.

Высокий каблук

В моду вновь вошли шпильки, причем бордового цвета. Оттенок сейчас бьет все рекорды по популярности на показах. Важно, чтобы лодочки были лакированными. Это добавит образу больше дерзости. Цена: от 3000 рублей.

Заметные детали

Образы этой весной лучше дополнять массивными украшениями — бусами, кольцами с камнями, брошками. Интересным решением будет приобрести брошку в виде геометрической фигуры. Цена: от 200 рублей.

Юбку попышнее

На показах то и дело мелькали модели в многоярусных юбках и топах с рюшами. Когда-то они уже были в моде. И эта тенденция возвращается. Подобные вещи помогут сделать образ более нежным, а если сочетать их с массивными украшениями или обувью — будет вдвойне стильно. Цена: от 2000 рублей.

Сумка как игрушка

Несмотря на приближение весны, в тренде плюшевые сумки. Они могут быть как полностью из мягкого материала, так и с вкраплениями. Цена: от 1000 рублей.

КСТАТИ

На Московскую неделю моды прилетела итальянская актриса Орнелла Мути, которая отметила талант отечественных дизайнеров.

В дефиле даже приняла участие дочь актрисы — Найке Ривелле, ставшая моделью одного из брендов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Вилисова, дизайнер, участница Московской недели моды: