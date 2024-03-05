Самая модная женская обувь весны и лета 2024:  главные тренды, с чем носить, новинки с фото

Удобные кеды и биркенштоки, акцентные мюли цвета металлик и полуботинки с геометричным каблуком, утонченные сатиновые балетки и туфли фасона «Мэри Джейн» — обувные тренды грядущего сезона дают простор фантазии и экспериментам с модными образами. Дизайнеры уверены: чтобы быть стильным сегодня, важно не только уделить внимание эффектным моделям, но и позаботиться о собственном комфорте. О самой актуальной обуви весны и лета 2024 года — в материале «Ленты.ру».

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Сетчатые балетки

Balerina core — или балетный стиль — все еще в трендах. Нетрудно догадаться, что его главный атрибут — обувь на плоской подошве, напоминающая пуанты балерины. Туфли из атласной ткани или кожи, с декором в виде пайеток или вышивкой, на шнуровке или с тонкими ремешками, цвета металлик или классические черные — актуальными остаются модели на любой вкус.

Однако одной из самых ярких моделей грядущего сезона весна-лето 2024 года будут балетки со вставками из сетчатой ткани. Именно такое видение было представлено в новой коллекции модного бренда Proenza Schouler: сегодня на официальном сайте марки можно найти остроносые туфли без каблука в черном и белом цвете.

Многие бренды вернули сетку в обувь в коллекциях весна-лето 2024. Во-первых, это актуальная тенденция про обнаженное тело — эффект полупрозрачной обуви именно такой. Во-вторых, тренд выглядит акцентно, привлекает внимание. В-третьих, в летнюю жару такая обувь — то, что нужно.

Однако, по словам эксперта, сетчатые балетки — оригинальная, но не универсальная и не самая практичная обувь для тех, кто любит долгие прогулки. Кроме того, в такой обуви городская пыль будет оседать на коже, а внезапно настигший дождь может полностью намочить ноги.

Лакированные ботинки

Еще одним ярким трендом в череде модных пар обуви на весну станут лакированные ботинки. Такая обувь способна сделать любой образ изысканным, дорогим и стильным, поскольку отсылает к эстетике Old money. Более того, она отлично сочетается как с расслабленным нарядом кэжуал, так и с деловым офисным костюмом.

Лакированные ботинки — идеальный выбор в демисезонный период, когда за окном держится средняя температура.

«Лакированная обувь чаще всего выглядит презентабельно, и, если она качественная, то требует меньшего ухода. К тому же она не промокает, что комфортно в любую погоду», — комментирует Калуцкая.

Этой весной и летом в тренде будут лоферы, челси, оксфорды и мартенсы — в черном, коричневом и рыжем цветах. Они могут быть полностью лакированными, со вставками из матовой кожи или ткани, на шнуровке, на молнии или с фиксирующей резинкой, с ровной или тракторной подошвой, плоскими, на каблуке или платформе. Обратить особое внимание эксперты рекомендуют на ботильоны геометричной формы — с острыми или квадратными носами, на шпильке или с массивным квадратным каблуком.

Плоская подошва обеспечивает комфортное передвижения в течение целого дня, в то время как каблук или платформа визуально сделают фигуру более стройной. Последний вариант отлично подойдет миниатюрным девушкам.

Сочетание стиля и комфорта

По словам старшего редактора моды на платформе Lamoda Юлии Мануковой, такое сочетание представляет собой обувь для нерабочих будней (off-duty mood).

«Обозреватели моды любят размышлять обо всех тайных значениях, которые интеллектуальные дизайнеры, такие как Миучча Прада, Джонатан Андерсон и близнецы Олсен, вкладывают в свои коллекции. Но на весну-лето 2024-го их послание было громким и ясным: пора увольняться с работы! Иначе как объяснить шлепанцы (и пластыри для пальцев), которые были представлены у Miu Miu, Coperni, Chanel и Hermès? А еще все эти тапочки у Tove, Chopova Lowena, JW Anderson и The Row, во время шоу которых модели выглядели так, словно только что вышли из гостиничного номера. Даже ортопедические ботинки Рика Оуэнса создавали нерабочее настроение», — размышляет Манукова.

Часто мы стремимся выглядеть модно, но никто не хочет жертвовать своим комфортом. Необходимое условие в выборе стильного, но комфортного образа — обращать внимание не только на тенденции, но и на качество, мягкость и натуральность материалов.

По мнению дизайн-команды бренда Ekonika, нога будет чувствовать себя максимально комфортно в мюлях, полуботинках и туфлях с широкими носочными частями. Стоит также обратить внимание на устойчивый каблук актуальной цилиндрической формы: такой тренд задали марки Maison Margiela и Proensa Schouler.

Кроме того, среди модных пар обуви лета 2024 года — сандалии и сабо на плоском ходу и толстой подошве.

«Фильм Barbie прекрасно прорекламировал биркенштоки. И если в роли Барби Марго Робби с ужасом выбирала между элегантными лодочками и комфортными биркенштоками, то в жизни она однозначно выбирает последнее. На подиумах биркенштоки предлагают носить и с женственными платьями, и с деловыми костюмами», — объяснили дизайнеры Ekonika.

Стоит обратить внимание на натуральную гамму. Оттенки коричневых, бежевых и золото — основные цвета этого лета дизайн-команда бренда Ekonika.

И еще один тренд в обуви на теплый сезон — кеды Golden Goose с характерным для них «поношенным» эффектом. Они настолько популярны, что аналогичные модели начали выпускать мировые бренды: такое было представлено у Zara, Miu Miu, Diesel. Стоит помнить, что главная фишка этих моделей — искусственное состаривание, говорят эксперты Ekonika.

Разнообразие материалов

Еще одна вариация актуальной летней обуви — это мюли и босоножки на платформе из сатина. Популярные модели этого года представлены в принтованной гладкой ткани с оригинальной фурнитурой. Такая пара станет идеальным дополнением к любому летнему образу.

В то же время в грядущем сезоне в тренде будут изделия из металлизированной кожи.

«Первая ассоциация с обувью и сумками из металлизированной кожи — вечеринка. Но сегодня металлик актуален не только в праздничных образах. "Металлическая" обувь хорошо вписывается в любой повседневный гардероб, оставаясь универсальной. Эффектные пары можно внедрить в расслабленные образы (например, с джинсами и белой футболкой), чтобы расставить акценты в образе», — рассказывают в Ekonika.

Так, из натуральной кожи серебристого оттенка дизайнеры сделали самые необходимые модели обуви на теплый сезон — лаконичные босоножки, балетки «Мэри Джейн» и необычные туфли slingback с открытой носочной частью и каблуком kitten heel.

Чистый минимализм

«Несколько сезонов назад дизайнеры заметили масштабную тенденцию к развитию эстетики low-key luxury. Нам близка идея того, что сумка, обувь, аксессуар должны не демонстрировать статус, а быть помощниками в самовыражении и проявлении индивидуального стиля, деликатно его подчеркивать», — делятся специалисты Ekonika.

С ними соглашается и Анна Калуцкая.

«Минимализм сейчас актуален во всем. Это самая острая потребность современного человека — в одежде, в интерьере, в потреблении, в контактах и поступающей информации. Но по своему опыту отмечу, что минимализм в гардеробе и стиле — это не пять вещей, купленных восемь и более лет назад, а эстетика в подборе цвета, силуэтов, линий и фасонов в образе», — пояснила она.

Для того чтобы стильно обыграть тенденцию минимализма в образе, необходимо уделить внимание современным формам, качественным материалам, текстурам и гармоничной цветовой гамме, считает стилист.

Для этого стиля характерны премиальные материалы, базовые оттенки, минимализм в крое и ощущение свободы.

По мнению Юлии Мануковой, в эту тенденцию отлично вписываются мюли.

«Мюли имеют врожденную неправильность, но это именно тот случай, когда она становится изюминкой. Несмотря на то что в такой обуви не всем удобно ходить, она однозначно забрала приз зрительских симпатий среди наших покупателей. В новом сезоне у мюлей может быть как причудливый, так и эротический оттенок — все зависит от общего стайлинга», — комментирует она.

В свою очередь дизайнеры Ekonika выделяют минималистичные и лаконичные модели босоножек с тонкими ремешками. Подобная пара будет хорошей модной инвестицией: изделия прекрасно сочетаются с различными стилями, а базовые цвета продлевают жизнь любому тренду.

Яркие цвета уходят на второй план. Оттенки tabacco (табак) и toffee (ириска) — новый черный последних сезонов. Коричневый — основной тренд в цветовой гамме этой весной и летом.

Тренды прошлого в новом образе

По словам стилистов, модели обуви, которые еще несколько лет назад считались устаревшими, сегодня обрели второе дыхание. По мнению Мануковой, к ним относятся:

Туфли на миниатюрном каблуке.

«Прошли времена, когда такие каблуки называли бабушкиными. Дизайнеры вернули kitten heels былую славу и репутацию изящной и красивой обуви в духе 60-х. Новые интерпретации силуэта с добавлением легкой неправильности были представлены в коллекциях Prada и Balenciaga. Если вам по душе классический жанр, а удобство в приоритете, добро пожаловать в наш клуб!» — объясняет эксперт.

Сапоги гармошкой.

«Это не ботинки в стиле бохо, которые обожали Сиенна Миллер в 2003 году и Сара Джессика Паркер в 2023 году, а их веселые потомки, предпочитающие вечеринки пилатесу. Сапоги со свободной посадкой — со складками или чуть свисающей тканью вокруг лодыжек — еще один must-have сезона, который так и просится к коротким платьям или шортам с высокой талией», — считает она.

Обувь на платформе.

«Туфли на плоской подошве продолжают доминировать в уличном стиле, но теперь дизайнеры предлагают нам альтернативу — огромные платформы. Самые запоминающиеся появились в дебютной коллекции Сабато де Сарно в Gucci. Буквально головокружительные лоферы цвета ancora — прекрасный модный ориентир по этой теме», — подсказала Манукова.

Свое мнение по этому поводу выразили и дизайнеры Ekonika. Они пополнили список следующими моделями:

«Мэри Джейн».

«К новому сезону мы включили в коллекцию элегантные базовые туфли фасона «Мэри Джейн» в новой интерпретации — на каблуке. Некоторые модели дополнены резинками — трендовая деталь, которая при этом хорошо фиксируют ногу», — рассказали они об ассортименте марки.

Полуботинки.

«Набирающий обороты тренд, который будет очень актуален в следующем сезоне. Он приходит на смену лоферам на утолщенной подошве», — пояснили модельеры.

Лоферы.

«По оценкам компании по прогнозированию тенденций WGSN, лоферы — одна из лучших инвестиций в гардеробе любой модницы. Они регулярно появляются на фото инфлюэнсеров и на ключевых показах. Учитывая их комбинаторность и универсальность, их можно носить с носками и без, с брюками, платьями и юбками», — говорят они.

Спортивные модели.

«Инфлюэнсеры популяризируют культовые кеды бренда adidas с рыжей подошвой, которые последний позаимствовал у модного дома Maison Margiela. Мы же создаем свои модели, сохраняя тренд на цвет подошвы, но добавляя элегантности дизайну материала верха», — рассказали дизайнеры.

Экотренд

Рынок обуви уже давно пополнился материалами из искусственной кожи, некоторые из которых не уступают по своему качеству натуральной. Речь идет о новом высокотехнологичном материале — экокоже. Важно не путать ее с дерматином и другими дешевыми аналогами, поскольку именно из-за них бытует предвзятое отношение к таким видам материалов. Создатели экокожи старались сделать ее максимально похожей по свойствам на кожу, а в чем-то — даже превзошли ее.

В 2023 году мы начали использовать натуральные виды кожи, сертифицированные по экостандарту Leather Working Group (LWG). Эта организация занимается вопросами воздействия на окружающую среду, связанного с производством кожи. Чтобы получить сертификат LWG, производители должны внедрить программы экологичного использования энергии и очистки сточных вод.

Специалисты подчеркивают, что при производстве этой качественной искусственной кожи не используются токсичные растворители, сокращаются выбросы углекислого газа и использование воды и энергии (по сравнению с традиционным производством искусственной кожи). А сам материал по своим потребительским свойствам получается максимально похожим на натуральную кожу.

Юлия Манукова добавляет, что сегодня обувь из кожи, обработанной в соответствии с международным экологическим стандартом LWG, можно найти не только в коллекции Ekonika, но и у брендов Ecco, Puma, Adidas, Vans, Dr. Martens, Timberland, Yuzefi. Кроме того, на нее приходится 72 процента продаж секции Lamoda Planet «Забота о природных ресурсах».