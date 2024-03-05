Модель Лена Перминова снялась в мини-платье на балконе в Париже

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова поделилась фото из Парижа. Снимок она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Лена Перминова позировала на балконе в мини-платье без нижнего белья. Волосы ей выпрямили и сделали легкий нюдовый макияж. Российская модель принимает участие в Неделе моды в Париже и регулярно снимается в стрит-стайле.

Недавно Лена Перминова рассказала, что прошла процедуру омоложения кистей рук с использованием препарата Radiesse. При этом она продемонстрировала кожу с морщинами до процедуры.

«Просто ужасное «до» и фантастическое «после». Это та самая процедура, когда ты заходишь в клинику со старыми руками, а выходишь с молодыми», — призналась Перминова.

Модель Елена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Александра и дочь Арину. Пара познакомилась, когда девушке было 17 лет. В 2020 году предприниматель сделал предложение Елене, однако они пока не сыграли свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались.