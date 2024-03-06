Модель Хейли Бибер опубликовала фото в мини-бикини

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер опубликовала фото в купальнике на отдыхе у океана. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой она позировала в крошечном красном бикини, соломенной шляпе и красных солнцезащитных очках. Она также была без макияжа и укладки.

«Какая вы красотка», «Самая горячая модель», «Лучшая», «Потрясающая фигура», «Прекрасно выглядишь», — написали пользователи соцсетей.

В сентябре 2018 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Она взяла фамилию супруга после свадьбы. Несколько недель назад супруги вышли работать в супермаркет.

В июне 2022 года Хейли Бибер запустила свой косметический бренд, выпустив линию средств по уходу за кожей. Жена певца Джастина Бибера назвала собственную марку Rhode. На тот момент в ассортименте бренда было три продукта: увлажняющий крем, флюид для сияния кожи и бальзам для губ. Спрос на средства был очень высоким. С первого дня в списке ожидания были 700 тысяч поклонников.

Ранее Хейли Бибер выложила фото в блестящем купальнике после слухов о расставании с мужем.