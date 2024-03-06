Пластический хирург раскрыла секреты внешности Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак даже на заре своей карьеры всегда выделялась на фоне красивых коллег. Ее внешность была специфичной, но зато харизма затмевала самых идеально сложенных девушек на ТВ. Ложилась ли под нож блондинка в шоколаде, чтобы исправить несовершенства? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила пластический хирург Юлия Оконская.

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Эксперт уверена, что Ксения Анатольевна в настоящее время очень далека от пластических операций. Форма носа и ее выдающаяся челюсть, ставшие отличительными чертами, никогда не менялись, если вглядываться в фотографии. Однако хирург обнаружила на снимках ведущей следы ретуши и отметила хорошую работу визажиста, который с помощью скульптурирования скрывает некоторые недостатки.

Конечно же, Собчак прибегает к помощи косметологов, чтобы поддерживать здоровый тонус кожи и подтянуть некоторые проблемные зоны. Для этого обычно используются филлеры, которые не дают овалу лица «поплыть».

«На старых снимках, сделанных до 30-летия звезды, все же видна одна проблема с улыбкой. У Ксении прямой прикус, а крупноватые зубы словно «расползаются» в разные стороны. Однако от этого и следа не осталось. Знаменитость явно прибегала к услугам стоматолога-ортодонта, поставив брекеты или элайнеры. В результате этого передние зубы на верхней челюсти чуть выдвинулись вперед, что в свою очередь отразилось на внешности. Так, форма губ стала более очерченной и четкой, а само лицо – более гармоничным».

Тем не менее у Собчак имеется зубочелюстная аномалия – прогения, которая и придает ее чертам несколько специфический вид. Над ним она часто шутит и сама. Нижняя треть лица при такой аномалии выглядит достаточно тяжелой и объемной, так что в идеале Ксении можно задуматься об ортогнатической операции. Однако ведущая вряд ли согласится на подобную манипуляцию.

Во-первых, хоть лицо и станет более сбалансированным и гармоничным, индивидуальность и харизма тут же исчезнут. А, во-вторых, именно волевая, крупная нижняя челюсть придает селебрити больше уверенности. Она сама сделала ее своей фишкой, нисколько не стесняясь вытянутого лица и порой иронизируя над своими недостатками.

Некоторые операции Собчак не помешают. Например, с возрастом кончик ее носа опускается ниже. Это видно на многих снимках, несмотря на присутствие фоторетуши. Ринопластика позволила бы звезде сделать нос чуть уже и более изящным.

И, несмотря на то что Ксения ставит филлеры в треугольники молодости, в скором времени ей может потребоваться верхняя блефаропластика. На видео и фотографиях становится заметной тяжесть взгляда и отекшие веки. Хвосты бровей тоже потихоньку стремятся вниз, так что их стоит чуть приподнять.

В таком случае поможет и другой метод, например, фиксация круговой мышцы глаза к верхнему краю орбиты, что придаст взгляду больше открытости. Также можно сочетать верхнюю блефаропластику с височным лифтингом, что сделает лицо и моложе, и привлекательнее.

«Что касается губ, которые явно стали пухлее, то это вряд ли дело рук пластических хирургов. Все те же филлеры и грамотный макияж способны увеличить и откорректировать форму губ».

Зато слухи о маммопластике Собчак отмела сама, заявив, что собственная грудь небольшого размера ее вполне устраивает. Так что вряд ли она соберется вставлять импланты, чтобы поразить публику. Для этого у Собчак есть нечто другое – ум, харизма и работоспособность.