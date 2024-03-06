Как восстановить волосы после зимы

Весна фактически уже наступила, но прям о жарких деньках пока мечтать рано. Зато есть время подготовиться морально и физически — особенно волосам, которым за время холодов что только ни пришлось пережить. О том, как восстановить свою гриву, «Секрету» рассказала эксперт «Иль дэ ботэ» Татьяна Волкова.

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Что происходит с волосами зимой

Как рассказала эксперт «Иль дэ ботэ» Татьяна Волкова, зимой волосам приходится особенно тяжело. И вот почему:

минимум солнца и дефицит витаминов в продуктовой корзине приводят к нехватке микроэлементов в организме; сухой воздух из-за батарей и обогревателей высушивает волосы; перепады температур (в помещении тепло, а на улице холодно) приводит к тусклости ломкости и истощению волос; феном пользуются чаще, а он тоже сушит волосы; шапки и шарфы на голове вызывают статическое напряжение и выработку большего количества себума.

Как восстановить волосы

Мыть голову тёплой, а не горячей водой, чтобы не высушивать кожу головы сильнее и не лишать волосы естественных масел. Увлажнять кожу головы.

«Всю зиму кожа головы подвергалась дополнительному воздействию внешних факторов, которые нарушили водный баланс клеток. Используйте увлажняющие средства не только на длине, но и на коже головы. Так волосы будут получать больше влаги, а работа сальных желёз нормализуется».

Использовать средства с питательными компонентами. Масла, экстракты, витамины и протеины в средствах для волос позволят укрепить здоровье прядей и поддержать их красоту. Защищать длину волос от перепадов температур. Здесь помогут головные уборы и несмываемые продукты, которые оберегают пряди от неблагоприятных условий и укрепляют их.

Как ухаживать за волосами

Очищать (здесь нужен уход с протеинами пшеницы, аминокислотами, которые содержатся, например, в масле чёрного перца, а ещё с экстрактами ромашки или алоэ). Увлажнять (потребуются средства с гиалуроновой кислотой и глицерином, их можно найти в кондиционерах с экстрактами свеклы, рожкового дерева и семян льна).

«После зимнего сезона особенно важно давать кондиционеру время напитать волоски. Для этого тщательно распределите средство, прочёсывая пряди рукой. Чтобы состав действовал эффективнее, перед нанесением не выжимайте волосы до конца и оставьте кондиционер на волосах на 2−3 минуты — так глицерин или гиалуроновая кислота смогут "захватить" больше молекул воды, оставшейся в прядях, и лучше увлажнить волосы».

Питать (пригодятся средства с витаминами А, Е, В, F, минералами морской воды, маслами жожоба, авокадо, орехов и оливы).

«Лучше других продуктов с такими ингредиентами работают маски для волос: они более плотные и позволяют использовать потенциал микроэлементов на 100%. Наносить их лучше на длину волос, оставляя под полотенцем на 15−20 минут, чтобы активные вещества успели впитаться», — посоветовала эксперт Волкова.

Восстанавливать (сыворотками с пептидами, средствами с гиалуроновой кислотой). После сушки волос можно нанести на кончики ещё одну сыворотку — с маслами, например, арганы, жожоба, миндаля. Она дополнительно напитает волоски и сделает пряди более гладкими и сияющими. Сушить (лучше всего естественным способом, но если без фена никак, то сперва нанести термозащиту, а затем сушить тёплым или холодным воздухом и держать за 30 см от головы). Защищать (стоит заменить головные уборы на шёлковые платки или носить их под шапки, ещё помогут несмываемые кондиционеры с эффектом антистатика, в этом помогут бетаин и пантенол в составе).

Можно ли мыть голову детским шампунем

Бытует мнение, что детские средства работают более мягко и берегут что кожу, что волосы. Ранее дерматолог Кандинская рассказывала, стоит ли пользоваться детскими шампунями. Узнать об этом можно здесь.